Twitter’ı satın alan Elon Musk, platformdaki spam ve dolandırıcı hesapların temizlendiğini belirterek kullanıcıların takipçi sayılarının azalabileceğini açıkladı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz.” ifadesini kullandı.

Twitter is purging a lot of spam/scam accounts right now, so you may see your follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022

Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair bilgi paylaşmadı.

Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla “aktif kullanıcı rekoru” kırdığını duyurmuştu.

Öte yandan sosyal medya devi, 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açma sürecini başlattı.

Açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve “beyazların üstünlüğünü savunan” Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.