Twitter’ı satın alan Elon Musk, platformdaki spam ve dolandırıcı hesapların temizlendiğini belirterek kullanıcıların takipçi sayılarının azalabileceğini açıkladı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz.” ifadesini kullandı.

Twitter is purging a lot of spam/scam accounts right now, so you may see your follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022