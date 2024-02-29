İspanya'nın Barselona kentinde yaklaşık 100 bin katılımcıya ev sahipliği yaparak bugün kapılarını kapatmaya hazırlanan MWC'nin popülaritesi bu yıl bilet fiyatlarına da yansımış durumda. Teknoloji tutkunu ziyaretçiler için bu yıl fuara giriş bileti fiyatı 966 euro oldu. VIP biletlerin satış fiyatı ise 5 bin 388 euro olarak dikkati çekiyor. Bu yıl her ne kadar daha çok yapay zekanın yazılım hali yoğun şekilde kullanıcıları karşılasa da yapay zekanın somutlaşmış hali olan robotların bulunduğu alanlar yine fuarın en yoğun ziyaret edilen alanlarından oldu.

Neredeyse her stantta yeni bir ürün ya da yazılımın konuşulduğu fuar, yapay zekadan robotlara, bulut teknolojilerden telekomünikasyona, otonom araçlardan akılı cihazlara çok sayıda teknolojiye ev sahipliği yaptı.

Akıllı yüzükler, robot köpekler, şeffaf ekranlı bilgisayarlar, esnek telefonlar, uçuş için gün sayan taksiler, akıllı gözlükler ve daha onlarca ürün ve hizmet MWC 2024'te yerini alırken, neredeyse her firma artırılmış gerçeklik teknolojilerini kendi iş süreçlerine nasıl adapte ettiğini gösterdi.

Mobil Dünya Kongresi’nde bu yıl her ne kadar daha çok yapay zekanın yazılım hali yoğun şekilde kullanıcıları karşılasa da yapay zekanın somutlaşmış hali olan robotların bulunduğu alanlar yine fuarın en yoğun ziyaret edilen alanlarından oldu.Mobil Dünya Kongresi’nde bu yıl her ne kadar daha çok yapay zekanın yazılım hali yoğun şekilde kullanıcıları karşılasa da yapay zekanın somutlaşmış hali olan robotların bulunduğu alanlar yine fuarın en yoğun ziyaret edilen alanlarından oldu.

4 İNSANSI ROBOT AMECA'YA YOĞUN İLGİ Fuarın şüphesiz en yoğun yeri İngiliz şirket Enginereed Arts tarafından geliştirilen insansı robot Ameca oldu.

5 AKILLI ROBOT KÖPEKLER Akıllı robot köpeklerin birbirinden farklı hünerlerini sergilediği alanlar da yine ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden oldu. Akıllı köpekler insanlarla olan etkileşimini artırabilmek için, pati veriyor, dans ediyor, sevildiğinde mutluluktan havalara zıplıyor, öyle ki neredeyse normal bir köpeğin yapabildiği her şeyi yapabiliyor.

6 UÇAN ARABA ALEF Kaliforniya merkezli bir start up Alef Aeronautics'in bir süredir üzerinde çalıştığı, yakın zaman önce ilk kez sergilenen uçan araba Alef, etkinliğin en fazla ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. Fuarda 2 kişilik aracın, 1/2 ölçekli maketi sergilendi. Yerde yaklaşık 320 kilometre, havada 180 kilometre menzile sahip olması öngörülüyor.Yüzde 100 elektrikli aracın hidrojen yakıtlı alternatifi de tasarımcıların önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Beklenen fiyatı 299 bin 999 dolar olan uçan araba için ön sipariş verilebiliyor.

7 SAMSUNG ÜRÜNLERİNİ ŞEF ROBOTLA TANITTI Dünyanın önde gelen ekran üreticilerinden Samsung Display, etkinlikte dayanıklı, katlanan, genişleyebilen, şekil değiştiren ekran uygulamalarını bir robot şovla destekleyerek anlattı.

8 -20 VE 60 DERECE SICAKLIĞA DAYANAN KATLANABİLİR EKRAN "Robot şef"in mutfağındaki katlanabilir ekranların -20 ve 60 derece sıcaklıklara tabi tutulmalarına rağmen çalışmaya devam ettikleri gösterildi.

9 KOLU SARAN CEP TELEFONLARI Uzunluğunun 5 katından daha fazla uzatılabilen, monitör veya dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen, genişleyebilen, parçalı yapısıyla farklı açılara ayarlanabilen, panelin 360 derece katlanmasına olanak tanıyan, yapay zeka uygulamalarıyla yeni yetenekler kazandırılan ekran uygulamaları dikkati çekti. Samsung Display'ın en çok ilgi gören ürünlerinden biri ise telefonu, kıvrılarak kol saati ya da bilekliğe dönüştüren Samsung Cling Band tasarımı oldu. Düz hali normal bir telefondan farksız olan bu konsept, kıvrılabilen yapısıyla kolayca giyilebilen, bileğe takılabilen bir ürüne dönüşüyor. İlerleyen aşamada bu telefonların akıllı saatlere güçlü bir rakip olabileceği değerlendiriliyor.

10 ELEKTRİKLİ HAVA TAKSİ Fuarda en fazla öne çıkan inovasyonlardan biri de Joby Aviation şirketi tarafından üretilen elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı oldu. Şirketin 5 koltuklu elektrikli hava taksisinin 2025 yılı içinde yolcu taşımaya başlayacağı öngörülüyor.

11 SKYPHONE, AKILLI VE UYDU TELEFONU BİR ARAYA GETİRDİ Thuraya, Mobil Dünya Kongresi 2024'te dünyanın uydu bağlantısına sahip akıllı telefonu 'SKYPHONE by Thuraya'yı tanıttı. Thuraya sert darbelere dayanan ekrana sahip ve bir metre suyun altında 10 dakikaya kadar dayanabilir. Ancak onu diğerlerinden ayıran şey uydu kapsama alanı; cep telefonu şebekesi olmadığında, bunun yerine uydulara bağlanarak da arama yapabiliyor. Telefonun 150'den fazla ülkede kapsama alanı olacak ve bu yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

12 KİŞİLERİN 'CANLILIĞINI' ÖLÇEN AKILLI YÜZÜK: GALAXY RING Samsung, geleneksel giyilebilir cihazların sınırlarını genişleterek Galaxy Ring adında bir akıllı yüzük geliştirdi. Bu yüzük, sadece kalp atış hızını izlemekle kalmıyor, aynı zamanda uyku kalitesini analiz ediyor ve kullanıcılara "yaşam gücü endeksi" adında, fiziksel ve zihinsel olarak önlerindeki güne hazır olup olmadıklarını değerlendiren benzersiz bir özellik sunuyor.