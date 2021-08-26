Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın panoramik görüntülerini yayımladı.
The Hill gazetesinde yer alan habere göre, NASA’nın “Curiosity (Meraklı)” isimli uzay aracı tarafından geçen hafta elde edilen görüntüler temmuzda çekildi.
Görüntüler, dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısını ortaya koydu.
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