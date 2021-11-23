NASA Çarşamba günü yörüngesini değiştirmeye çalışmak için bir uzay aracını bir asteroide kasıtlı olarak çarpma görevini başlatacak. Amaç bir gezegen savunma sistemini test etmek ve örneğin bir asteroidi Dünya’dan uzaklaştırmak için neye ihtiyaç duyulacağına dair ilk gerçek verileri sağlamak.

NASA Çift Asteroid Yönlendirme Testi (Dart) görevi ile bir uzay aracının kasıtlı olarak bir asteroide çarpıp yörüngesini değiştirip değiştirmeyeceğini test etmiş olacak.

Guardian’ın haberine göre Ulusal Yakın Dünya Nesneleri Bilgi Merkezi Direktörü Jay Tate, “İşe yararsa çok önemli olur çünkü kendimizi koruyabilecek teknik yeteneğe sahip olduğumuzu kanıtlar” diyor.

610 kilogramlık Dart uzay aracının Çarşamba günü Birleşik Krallık saatiyle yaklaşık 06.21’de bir SpaceX Falcon 9 roketiyle California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılması planlanıyor. Hedefi iki gövdeli Didymos sistemi olacak. Yunancada “ikiz” anlamına gelen Didymos asteroid çifti, 780 metrelik büyük bir asteroid ve yörüngesinde dönen Dimorphos adlı 163 metrelik küçük asteroidden oluşuyor.

LIVE NOW: Tune in as #DARTMission leaders share the details of our upcoming launch to test asteroid deflection technology. Get to know the mission https://t.co/TJn4hq8QKW Have asteroid questions? Send them over with #AskNASA! https://t.co/4VbGZo2c2u — NASA (@NASA) November 21, 2021

Bu asteroitler güneşin etrafında dönerken, zaman zaman Dünyanın nispeten yakınından geçerler. Plan, 26 Eylül ile 1 Ekim 2022 arasında, asteroid sistemi en yakın olduğu zaman uzay aracını Dimorphos’a çarpmak.

Asteroitlerin Görüntülenmesi için de minyatür bir uydu, ana uzay aracından ayrılacak ve çarpmanın görüntülerinin Dünya’ya iletilmesini sağlayacak. Kayıtlar, bilim adamlarının çarpışmanın Dimorphos’un yörüngesini ne kadar değiştirdiğini hesaplamasına olanak verecek.

Beklenti, daha küçük asteroidin hızını %1’lik bir oranda değiştirmesi ve daha büyük asteroid etrafındaki yörünge periyodunu birkaç dakika değiştirmesi.

Kasım 2024’te Avrupa Uzay Ajansı’nın Hera uzay aracı Didymos sistemini ziyaret edecek ve sonuçların analizini yapacak

Tate, “İşe yararsa bu görev bize küçük bir çarpmanın küçük bir asteroid üzerindeki etkileri hakkında gerçek zamanlı temel gerçekleri sağlayacaktır. Sorun şu ki, hiçbir asteroit ya da kuyruklu yıldız birbirine benzemez ve birini nasıl saptıracağınız çok sayıda değişkene bağlıdır: O şeyin neyden yapıldığı, ne kadar hızlı döndüğü ve tabii ki ne kadar zamanınız olduğu. Bu oyunda gümüş kurşun yok. İhtiyacınız olan şey, farklı hedef türleri için farklı saptırma yöntemlerinden oluşan bir klasör. Dolayısıyla bu, gezegeni korumaya yönelik küçük bir adım olsa da, Armageddon’dan kaçınmak için daha pek çok adımın gerekli olması muhtemeldir” diyor.