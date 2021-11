NASA Çarşamba günü yörüngesini değiştirmeye çalışmak için bir uzay aracını bir asteroide kasıtlı olarak çarpma görevini başlatacak. Amaç bir gezegen savunma sistemini test etmek ve örneğin bir asteroidi Dünya’dan uzaklaştırmak için neye ihtiyaç duyulacağına dair ilk gerçek verileri sağlamak.

NASA Çift Asteroid Yönlendirme Testi (Dart) görevi ile bir uzay aracının kasıtlı olarak bir asteroide çarpıp yörüngesini değiştirip değiştirmeyeceğini test etmiş olacak.

Guardian’ın haberine göre Ulusal Yakın Dünya Nesneleri Bilgi Merkezi Direktörü Jay Tate, “İşe yararsa çok önemli olur çünkü kendimizi koruyabilecek teknik yeteneğe sahip olduğumuzu kanıtlar” diyor.

610 kilogramlık Dart uzay aracının Çarşamba günü Birleşik Krallık saatiyle yaklaşık 06.21’de bir SpaceX Falcon 9 roketiyle California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılması planlanıyor. Hedefi iki gövdeli Didymos sistemi olacak. Yunancada “ikiz” anlamına gelen Didymos asteroid çifti, 780 metrelik büyük bir asteroid ve yörüngesinde dönen Dimorphos adlı 163 metrelik küçük asteroidden oluşuyor.

