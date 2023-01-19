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Netflix, 385 bin dolara kadar maaşla personel alacak

Netflix, ekibine katılacak yeni bir uçuş görevlisi arıyor ve doğru aday için yıllık çeyrek milyon dolardan fazla ödemeye hazır.

19 Ocak 2023 | 15:33
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Netflix, 385 bin dolara kadar maaşla personel alacak

CNBC'nin haberine göre San Jose, Kaliforniya merkezli iş ilanında Netflix'in süper orta ölçekli özel jetlerinden biri için birincil bir uçuş görevlisi aranıyor.

İşe alınacak kişinin görevleri arasında kalkıştan önce kokpit, kabin ve uçak mutfağındaki ekipmanları kontrol etmek de var. Ayrıca adayın 13.6 kg ağırlığındaki eşyaları da kaldırabilmesi gerektiği belirtiliyor. Uçuş görevlisinin gerektiğinde bir Gulfstream G550 jetinde uçuşlarda çalışması gerekecek.

Netflix, adayların “pozisyonun görevlerini yerine getirirken her zaman Netflix Aviation’ı profesyonel bir şekilde temsil etmelerinin" isteneceğini söylüyor Adayların Netflix kültürünü benimsemeleri ve az yönlendirmeyle çalışabilmeleri, kendi kendine motive olabilen bir yapıya sahip olmaları isteniyor.

İşe alınacak kişinin yurt içi ve yurt dışı seyahatlere, hafta sonu ve tatil günlerinde de çalışma esnekliğine sahip olması gerekiyor.

Netflix, bu rol için belirli bir ücret aralığı sunmadı, ancak benzer pozisyonlar için ücretlerin 60.000 ila 385.000 ABD Doları arasında olduğunu listeliyor. Şirket, nihai ücretin beceri, tecrübe gibi faktörlerle tespit edileceğini söylüyor.

Netflix’in açıklamasında, "bağımsız muhakeme, sağduyu ve olağanüstü müşteri hizmetleri becerilerine" sahip adaylar arandığı kaydedildi.

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