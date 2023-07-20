Netflix'in tepki çeken ücretli şifre paylaşımı uygulaması gelir ve abone sayısını nasıl etkiledi?

Netflix, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 8,2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yıl nisan-haziran döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,4 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,20 dolardan 3,29 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı da yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 5,9 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 8 artışla 238,4 milyona ulaştı.

Öte yandan Netflix, mayısta gelirinin yüzde 80'inden fazlasının elde edildiği 100'den fazla ülkede ücretli şifre paylaşımı uygulamasını başlattığını anımsatarak her bölgedeki gelirin uygulama öncesine göre yükseldiğini ve kayıt sayısının iptallerin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bugün de geri kalan ülkelerin neredeyse tamamında ücretli paylaşımın kullanıma sunulacağını bildiren Netflix, 2023'ün ikinci yarısında gelir artışının hızlanmasını beklediğini vurguladı.