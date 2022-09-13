Netflix, üyelik ücretlerine yüzde 42’ye varan zam yaptığını açıkladı.

Netflix, bu yılın üçüncü zammını yaptı. Yıl sonuna kadar bu fiyatlar ile devam edecek olan Netflix’in yılın başında yeni fiyat listesi yayınlaması bekleniyor.

NETFLIX FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yılın ilk günlerinde Netflix paket fiyatları şu şekildeydi;

Temel paketin fiyatı 26,99 TL;

Standart paketin 40,99 TL;

Özel paket fiyatı 54,99 TL’ydi.

Nisanda gelen zam sonrası sırasıyla fiyatlar 37,99 TL, 57,99 TL ve 77,99 TL’ye çıkmıştı.

Bugün gelen yeni zamlar sonucu temel paket 45,99 TL, standart paket 69,99 TL ve özel paket 93,99 TL oldu.