ARA
Bist 100
10767,33
0,81%
Bist 100
Dolar/TL
32,9751
0,4029%
Dolar/TL
Euro/TL
35,3179
0,1897%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0699
-0,05%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2467,13
0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Nokia, ABD’li Infinera’yı 2,3 milyar dolara satın alıyor

Telekom ekipmanı üreticisi Nokia’nın Kuzey Amerika pazarında optik ağ satışını genişletmek hedefiyle Infinera'yı 2,3 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

28 Haziran 2024 | 10:25
Nokia, ABD’li Infinera’yı 2,3 milyar dolara satın alıyor

Nokia'dan yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Infinera, Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi Nokia’nın hisse başına 6,65 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Infinera hisselerinin 26 Haziran’daki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 28 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmaya göre, Nokia, Infinera'ya en az yüzde 70 oranında nakit ödeme yapacak.

2,3 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2025’in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Açıklamanın ardından, sabit hat ve mobil telekomünikasyon ağları için optik yarı iletkenler ve ağ ekipmanları üreten Infinera'nın hisseleri yaklaşık yüzde 22 arttı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2467,13 0,38%
  • ALTIN ONS 2326,91 -0,03%
  • BIST 100 10767,33 0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,927 0,089%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3714 0,13618%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,21 0,4296%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9751 0,4029%
  • EURO/DOLAR 1,0699 -0,05%
  • EURO/TURK LIRASI 35,3179 0,1897%
  • STERLIN/DOLAR 1,26411 0,01622%
Borsa Haberleri
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
GERİ
İLERİ
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL