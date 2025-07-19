'Bugün 20 yaşında olsaydım, üniversitede odaklanacağım alan bu olurdu'

CNBC'nin haberine göre Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Huang, bir gazetecinin “Eğer 2025’te mezun olmuş 22 yaşındaki bir Jensen olsaydınız, hangi alana odaklanırdınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bugünün 20 yaşındaki Jensen muhtemelen yazılım bilimlerinden ziyade fizik bilimlerini seçerdi.”

Huang, fizik bilimlerine yönelme düşüncesinin gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ancak, son dönemde sıkça dile getirdiği bir kavram var: Fiziksel Yapay Zeka (Physical AI).

Bu teknoloji, fizik yasalarını, sürtünmeyi, eylemsizliği ve neden-sonuç ilişkilerini anlayabilen yapay zeka sistemlerini kapsıyor. Böylece bir topun nereye yuvarlanacağı ya da bir nesnenin zarar görmeden nasıl kavranacağı gibi fiziksel muhakeme gerektiren işlemler yapılabilecek.