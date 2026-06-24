Nvidia'ya yeni rakip: OpenAI'nin ilk özel yapay zeka çipi sahneye çıktı

Yapay zeka alanındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyan OpenAI, Broadcom iş birliğiyle geliştirdiği ilk özel yapay zeka çipini duyurdu. "Jalapeno" adı verilen yeni işlemci, büyük dil modellerinin ihtiyaçlarına göre sıfırdan tasarlanırken, şirketin donanım alanındaki bağımsızlık hedefinin de önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

"Jalapeno" büyük dil modelleri için tasarlandı

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, "Jalapeno" ismi verilen yeni nesil çipin, hem mevcut hem de gelecekte geliştirilecek büyük dil modellerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sıfırdan tasarlandığı belirtildi. Şirket, yeni işlemcinin yalnızca yazılım tarafında değil, yapay zekayı çalıştıran donanım altyapısında da kendi teknolojilerini geliştirme stratejisinin önemli bir ayağını oluşturduğunu vurguladı.

Geliştirme süreci sadece 9 ay sürdü

OpenAI, tasarım aşamasından üretime hazır hale gelmesine kadar geçen sürecin yalnızca 9 ay sürdüğünü açıkladı. Şirket, bu süreçte kendi yapay zeka modellerinden de yararlanıldığını belirterek, geliştirilen sistemlerin yeni nesil donanımların tasarımında aktif rol oynadığını ifade etti.

Enerji verimliliğinde iddialı sonuçlar

İlk test sonuçlarına göre Jalapeno'nun watt başına sunduğu performansın, piyasadaki en gelişmiş çözümlerden daha yüksek seviyelere ulaşabileceği bildirildi. Bu durumun, yapay zeka sistemlerinin daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek işlem kapasitesine ulaşmasını sağlayabileceği değerlendiriliyor.

2026'da veri merkezlerinde kullanılacak

OpenAI, Jalapeno'nun tek başına bir ürün olmadığını, çok nesilli bir bilgi işlem platformunun ilk adımını oluşturduğunu açıkladı. Yeni çipin 2026 yılı içerisinde veri merkezlerinde devreye alınması planlanıyor. Şirket, bu platform sayesinde gelişmiş yapay zeka sistemlerini daha hızlı, daha güvenilir ve daha geniş kitleler için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

OpenAI donanım tarafında da bağımsızlığını güçlendiriyor

Yeni çip, OpenAI'nin yalnızca yapay zeka modelleri geliştiren bir şirket olmanın ötesine geçerek, bu modelleri çalıştıran altyapıyı da kendi bünyesinde oluşturma hedefinin önemli bir göstergesi olarak görülüyor. Broadcom ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde OpenAI, yapay zeka alanında artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak ve gelecekteki modelleri için daha verimli sistemler oluşturmak adına donanım tarafındaki yatırımlarını hızlandırmış oldu.

Yapay zeka yarışında yeni dönem

Teknoloji sektöründe yapay zeka odaklı çip yarışının hız kazandığı bir dönemde gelen bu adım, OpenAI'nin uzun vadeli stratejisinde kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, özel tasarlanan işlemcilerin gelecekte maliyetleri düşürmesi, performansı artırması ve yapay zeka altyapılarında şirketlere daha fazla kontrol sağlaması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.