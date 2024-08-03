ARA
DOLAR
33,21
0,29%
DOLAR
EURO
36,23
1,19%
EURO
GRAM ALTIN
2607,72
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
10473,47
-3,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Önce Apple şimdi Google: Tepki çeken yapay zeka reklamını kaldırdı

Önce Apple şimdi Google: Tepki çeken yapay zeka reklamını kaldırdı

Google, yapay zeka botu Gemini için 2024 Paris Olimpiyatları'na özel bir reklam hazırlamıştı. Ancak şirket, reklamın, otantiklik yerine otomasyonu öne çıkardığı yönündeki tepkilerin ardından reklamını yayından kaldırdı.

03 Ağustos 2024 | 09:59
Önce Apple şimdi Google: Tepki çeken yapay zeka reklamını kaldırdı

CNBC-e'de yer alan habere göre 'Sevgili Sydney' başlıklı reklamda, bir kızın babası, ABD'li engelli koşucu ve sprinter Sydney McLaughlin-Levrone'a mektup yazmasına yardımcı olması için Gemini'yi kullanıyordu.

Baba, "Gemini, kızımın Sydney'e ne kadar ilham verici olduğunu anlatan bir mektup yazmasına yardım et" diyor ve ardından reklam kızın mektubu yazdığı görüntülerle devam ediyor. Reklam, küçük kızın pistte koşarken gösterildiği ve "Gemini'den küçük bir yardım" yazısıyla sona eriyor.

Google sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Reklam, yayınlanmadan önce iyi test edilmesine rağmen, geri bildirimleri dikkate alarak, reklamı Olimpiyat döngümüzden kaldırmaya karar verdik" dedi.

Google, Gemini uygulamasının yazma fikirleri için bir "başlangıç noktası" sağladığını belirtti.

Şirket daha önce reklamı savunmuştu. Ancak eleştiriler devam etti.

Syracuse Üniversitesi S.I. Newhouse İleri Medya Okulu'ndan profesör Shelly Palmer, "Google'ın reklamını yaptığı geleceği tamamen reddediyorum" yorumunu yaptı.

Yaratıcı görevleri yapay zeka ile değiştirmeyi teşvik eden reklamlar nedeniyle eleştirilen tek şirket Google değil.

Apple reklamı da geri çekilmişti

Apple da yakın zamanda, müzik aletlerini ve boya kutularını ezerek yeni iPad Pro'yu tanıttığı bir reklam nedeniyle özür dileyerek reklamı televizyondan çekmek zorunda kaldı.

OpenAI teknoloji şefi Mira Murati, yakın zamanda yaptığı açıklamada, yapay zekanın bazı yaratıcı işlerin ortadan kalkmasına neden olacağını, ancak bunların bazılarının zaten olmaması gerektiğini söylemişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2607,72 0,14%
  • ALTIN ONS 2442,77 -0,14%
  • BIST 100 10473,47 -3,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,551 -1,885%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3873 -0,01514%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,2651%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,2052 0,293%
  • EURO/DOLAR 1,0912 1,1026%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2297 1,1947%
  • STERLIN/DOLAR 1,28041 0,50708%
Borsa Haberleri
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
GERİ
İLERİ
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL