Open.AI'da CEO krizi çözüldü: Sam Altman'dan dönüş mesajı

OpenAI'den kovulan Sam Altman, CEO'luk görevine geri dönmek için yönetim kuruluyla görüşmelere başladı ve prensip anlaşmasına vardı. Bu karar şirketin çalışanlarının yaklaşık yüzde 95'inin imzalı dilekçeyle istifa tehdidinde bulunmasıyla alındı.



Geçtiğimiz hafta Cuma günü ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'de yönetim kurulu CEO Sam Altman'ı kovdu.

Yönetim Kurulu kararıyla Sam Altman'ın kovulmasıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Greg Brockman görevinden istifa etti.

Microsoft ise bu yaşananların ardından yeni yapay zeka araştırma ekibinin başına Sam Altman ile Greg Brockman'ı getirdiğini duyurdu.

ÇALIŞANLAR, YÖNETİM KURULUNU İSTİFA ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

OpenAI'de yönetim kuruluna 770 çalışanın 747'sinin imzaladığı dilekçeyle eski CEO Sam Altman'ın göreve gelmemesi halinde istifa tehdidinde bulunuldu.

ALTMAN'DAN DÖNÜŞ MESAJI

Sam Altman, 5 günlük süren tartışmalı sürecin ardından geri dönmesi için OpenAI'nin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı ve prensipte anlaştı.

Altman, "OpenAI'a dönmeyi ve Microsoft'la olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.