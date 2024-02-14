OpenAI CEO'sundan yapay zeka uyarısı

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hızla gelişen yapay zekanın da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi bir kuruluş oluşturulup, denetlemesi gerektiğine ilişkin çağrısını yineleyen Altman, herhangi bir kötü niyet olmasa da bu sistemlerin kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının büyük tehlikelere neden olabileceğini belirtti.

Altman, yapay zeka sektörünün daha yolun çok başında olduğuna işaret ederek, gelecek yıllarda bu teknolojinin çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

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