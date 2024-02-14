ARA
Bist 100
8986,59
-0,08%
Bist 100
Dolar/TL
30,749
0,138%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9408
0,0987%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0712
0,0495%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1969,82
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

OpenAI CEO'sundan yapay zeka uyarısı

OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, hızla gelişen yapay zekanın kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının büyük tehlikelere neden olabileceği uyarısında bulundu.

14 Şubat 2024 | 10:27
OpenAI CEO'sundan yapay zeka uyarısı

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Hızla gelişen yapay zekanın da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi bir kuruluş oluşturulup, denetlemesi gerektiğine ilişkin çağrısını yineleyen Altman, herhangi bir kötü niyet olmasa da bu sistemlerin kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının büyük tehlikelere neden olabileceğini belirtti. 

Altman, yapay zeka sektörünün daha yolun çok başında olduğuna işaret ederek, gelecek yıllarda bu teknolojinin çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1969,82 0,13%
  • ALTIN ONS 1992,36 -0,02%
  • BIST 100 8986,59 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,565 -0,145%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35472 -0,16802%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,55 0,1616%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,749 0,138%
  • EURO/DOLAR 1,0712 0,0495%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9408 0,0987%
  • STERLIN/DOLAR 1,25618 -0,21725%
Günün En Çok Okunanları
Bursa'nın 2023'te en çok turisti ağırladığı sürpriz ülke
Otomotiv pazarı daralsa da kiralamada umut var
Otomotiv pazarı daralsa da kiralamada umut var
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama
Hisselerindeki artış bu yıl yüzde 45'i aştı, kısa süreliğine Amazon'u da solladı
Hisselerindeki artış bu yıl yüzde 45'i aştı, kısa süreliğine Amazon'u da solladı
ABD'de enflasyon beklentileri aştı
GERİ
İLERİ
Bursa'nın 2023'te en çok turisti ağırladığı sürpriz ülke
Otomotiv pazarı daralsa da kiralamada umut var
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
Otomotiv pazarı daralsa da kiralamada umut var
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama
Hisselerindeki artış bu yıl yüzde 45'i aştı, kısa süreliğine Amazon'u da solladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL