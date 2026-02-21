OpenAI’dan 800 milyar dolarlık revizyon: Harcama planı güncellendi

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, yükselen maliyetler ve gelir beklentilerine ilişkin kaygılar nedeniyle harcama planlarında aşağı yönlü revizyona gitti.

Şirket, daha önce dile getirdiği 1,4 trilyon dolarlık altyapı taahhüdünün ardından yatırımcılara, 2030’a kadar toplam bilgi işlem harcaması hedefini yaklaşık 600 milyar dolar seviyesine çektiğini bildirdi.

CNBC’ye konuşan konuya yakın kaynakların aktardığına göre OpenAI, 2030 yılı için 280 milyar doların üzerinde gelir hedefi öngörüyor.

Gelirlerin tüketici ve kurumsal iş kolları arasında dengeli dağılması beklenirken, güncellenen harcama planının da bu büyüme projeksiyonlarıyla daha uyumlu hale getirildiği ifade ediliyor.

1,4 trilyon dolarlık yatırım planları açıklanmıştı

CNBC-e’nin aktardığı habere göre OpenAI CEO’su Sam Altman, daha önce yapay zeka altyapısı için 1,4 trilyon dolara kadar ulaşabilecek yatırım planlarından söz etmişti. Ancak son dönemde şirketin genişleme adımlarının potansiyel gelirlerin önüne geçebileceğine yönelik endişeler artış gösterdi.

Diğer taraftan OpenAI, geçen yılın ikinci yarısında önde gelen çip üreticileri ve bulut sağlayıcılarıyla milyarlarca dolarlık altyapı anlaşmaları duyurdu. Şirketin 100 milyar doları aşabilecek yeni bir finansman turunu tamamlamaya yaklaştığı belirtilirken, söz konusu yatırımın yaklaşık yüzde 90’ının stratejik yatırımcılardan gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Yatırım turunda Nvidia’nın 30 milyar dolara kadar katkı sağlamayı değerlendirdiği, şirket değerlemesinin ise yatırım öncesinde 730 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği kaydedildi. Stratejik yatırımcılar arasında SoftBank ve Amazon’un da bulunduğu aktarıldı.

2025 yılında 10 milyar dolarlık gelir hedefi aşıldı

Kaynakların aktardığına göre OpenAI, 2025’te 10 milyar dolarlık gelir hedefinin üzerine çıkarak yılı 13,1 milyar dolar gelirle tamamladı. Aynı dönemde şirketin nakit tüketiminin ise yaklaşık 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği bildirildi.

2015’te kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kurulan OpenAI, 2022’de ChatGPT sohbet botunun piyasaya sunulmasıyla geniş kullanıcı kitlesine ulaştı. ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısının 900 milyonu aştığı, ekim ayında bu rakamın 800 milyon seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Şirketin, artan rekabet ortamı nedeniyle aralık ayında sohbet botunu geliştirmeye odaklanmak üzere “kırmızı alarm” sürecini devreye aldığı belirtilirken, öne çıkan rakipler arasında Google ve Anthropic’in bulunduğu kaydedildi.

OpenAI’ın yazılım geliştirmeye yönelik ürünü Codex’in haftalık aktif kullanıcı sayısının 1,5 milyonu geçtiği aktarılırken, ürünün doğrudan Anthropic’in Claude Code çözümüyle rekabet ettiği ifade edildi.