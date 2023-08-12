OpenAI'de işe girmek için aranan 4 kritik özellik

Eğer ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI için çalışmak istiyorsanız, şirketin bir lideri, işe alırken aradığı becerileri paylaştı. OpenAI’nin şirketin AI sistemlerini insan çıkarlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan yeni bir ekibi olan süper-uyum başkanı Jan Leike, yakın tarihli bir podcast bölümünde ekibinin araştırmayla ilgili bir dizi pozisyon için işe alım yapacağını söyledi.

Leike, iş odaklı Y Combinator destekli kar amacı gütmeyen kuruluşun “The 80.000 Hours Podcast” (80.000 Saatlik Podcast) adlı podcast’inin bir bölümünde “Öncelikle araştırma mühendisleri, araştırma bilimcileri ve araştırma yöneticileri arıyoruz ve çok sayıda insanı işe almaya devam edeceğimizi umuyorum. Tahminimce yıl sonundan önce en az 10 olacak. Ve ondan sonraki yıllarda belki daha da fazla” dedi.

1 4 KRİTİK ÖZELLİK Leike, güçlü adayların nasıl kod yazılacağını bilmelerinin, makine öğrenimini anlamalarının ve eleştirel düşünmeyi bilmelerinin gerektiğini söylüyor. Ayrıca, AI’yi daha güvenli hale getirme tutkusuna sahip olmaları gerektiğini de sözlerine ekliyor.

2 OpenAI'de araştırma mühendisi olmak OpenAI’nin süper uyum ekibindeki araştırma mühendisleri, güvenlik araştırması için deneyler tasarlamaktan ve uygulamaktan sorumlu ve OpenAI’nin iş listesine göre yılda 245.000 ila 450.000 dolar kazanabilirler. İşleri, makine öğrenimi eğitimi için kod yazmayı, deneysel veri kümelerini yönetmeyi ve hataları düzeltmeyi gerektirir. Leike, işin AI güvenliğinde deneyim veya makine öğreniminde doktora gerektirmediğini ve bunun alana girmenin “geleneksel yolu” olduğunu ekliyor. Bunun yerine Leike, ekibinin öncelikle makine öğrenimi modellerini nasıl geliştireceğini bilen bir aday aradığını söyledi.

3 OpenAI'de bilim insanı olmak Araştırma mühendisleriyle yakın işbirliği içinde çalışan araştırma bilim insanları, OpenAI’nin uyum araştırma hedeflerini geliştirmekten sorumlu. Yılda 450.000 dolar kazanabilen bir araştırma bilimcisi, sorunların nasıl ele alınacağına dair beyin fırtınası yapmak ve araştırmanın nasıl tasarlanacağına rehberlik etmekle görevlendirilir. Leike, araştırma mühendisleri ve bilim insanlarının “çok fazla eleştirel düşünmeyi, önemli sorular sormayı ve inşa ettiğimiz dünya ve teknoloji hakkında çok meraklı olmayı” gerektirdiğini söylüyor.

4 OpenAI'de yönetici olmak Araştırma yöneticisi pozisyonu, araştırma mühendislerini ve araştırma bilimcilerini denetler. Yılda 420.000 ila 500.000 ABD Doları arasında kazanabilen bir araştırma yöneticisi, ekibin ilerleyeceği yönü belirlemekten sorumludur. Leike, liderlik rolü için ideal bir adayın yönetim deneyimi ve makine öğrenimi becerilerinin bir kombinasyonuna sahip olacağını belirtiyor. İdeal adayların, bir makine öğrenimi şirketinde bir araştırma ekibine liderlik etmiş birinden, büyük dil modeli projelerine katkıda bulunan farklı bir alandaki bir yöneticiye ve küçük bir araştırma ekibine liderlik etmiş bir doktora sonrası isimlere kadar değişebildiğini söylüyor. Leike, bir yöneticinin “çözmeye çalıştığımız sorunları gerçekten önemsemesi” ve kodlama ile makine öğreniminde gerçekten iyi olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Leike, teknolojinin insanlık için oluşturabileceği riskler göz önüne alındığında, ekibinin “en önemli sorunlardan birini” ele aldığını söylüyor ve aynı fikirde olan bir iş adayının OpenAI için çok uygun olacağını belirtiyor.