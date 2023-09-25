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OpenAI'e rakip oldu: Amazon'dan 4 milyar dolarlık yapay zeka adımı

Amazon, ChatGPT geliştiricisi OpenAI şirketine rakip olan Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

25 Eylül 2023 | 13:20
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OpenAI'e rakip oldu: Amazon'dan 4 milyar dolarlık yapay zeka adımı

Microsoft ve Alphabet'in Google'ı gibi rakiplerine ayak uydurmaya çalışan Amazon'dan yapay zeka hamlesi geldi. ABD'li e-ticaret devi yapay zeka firması Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını ve şirkette azınlık hissesi alacağını duyurdu.

Anthropic, yaklaşık iki yıl önce eski OpenAI araştırma yöneticileri tarafından kuruldu ve kısa süre önce Claude 2 adlı yeni yapay zeka sohbet robotunu tanıttı.

Pazartesi günü iki firma, üretken yapay zekayı ilerletmek için stratejik bir işbirliği oluşturduklarını ve girişimin birincil bulut sağlayıcısı olarak Amazon Web Services'i seçtiğini söyledi.

Anthropic, AWS müşterilerine model özelleştirme ve ince ayar yetenekleri için benzersiz özelliklere erken erişim sağlayacağını söyledi.

Anthropic ayrıca yapay zeka uygulamalarının temelini oluşturan temel modelleri eğitmek için AWS tarafından tasarlanan özel yarı iletkenleri kullanacak. Temel modeller, çok çeşitli görevleri çözmek üzere uyarlanabilmeleri için büyük miktarda veri üzerinde eğitilen büyük yapay zeka programlarıdır.

 

 

 

 

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