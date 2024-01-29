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OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı

Mıstaçoğlu Holding’e bağlı AGM A.Ş., akıllı cihaz üreticisi OPPO’nun Türkiye’deki hem üretim hem satış hem de servis hizmetlerini yürütecek iş ortağı oluyor.

29 Ocak 2024 | 09:26
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı

Anlaşma, ortak satış ve pazarlama çalışmaları, hizmet operasyonları ve yerel üretim girişimleri dahil olmak üzere iş birliğinin çeşitli yönlerini kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde AGM, OPPO ürünlerinin yerel üretimini İstanbul Tuzla’da bulunan fabrikasında üstlenecek. Bunun, GSM sektöründe istihdam, yurt dışından bilgi transferi ve teknoloji gelişimi açısından Türkiye ekonomisine katma değer yaratacak önemli bir adım olduğunun altı çiziliyor.

OPPO ve AGM yöneticilerinin katıldığı imza töreninde OPPO MEA Başkanı Chico Zhou, ortaklığın önemine dikkat çekerek, "Bu önemli ortaklık, karşılıklı büyüme, yenilikçilik ve Türk müşterilerimize ve iş ortaklarımıza olağanüstü ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan ortak bir vizyonu yansıtıyor" dedi.

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