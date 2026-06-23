Oracle’dan itiraf gibi açıklama: 21 bin kişiyi yapay zeka nedeniyle işten çıkardık

ABD merkezli yazılım ve bulut bilişim devi Oracle'ın yayımlanan son yıllık raporu, şirketin iş modelini yapay zeka (AI) ve bulut altyapısına göre yeniden şekillendirirken geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaklaşık 21.000 çalışanının işine son verdiğini ortaya koydu.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu rapora göre, Oracle'ın geçen yıl 162 bin civarında olan tam zamanlı personel sayısı, 31 Mayıs itibarıyla yaklaşık 141 bine geriledi. Bu düşüş, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 13'lük bir kısmına denk geliyor.

Yapay zeka etkisi doğrudan itiraf edildi



Oracle, yatırımcılarına sunduğu raporda alışılagelmiş kurumsal "verimlilik" veya "yeniden yapılanma" gibi üstü kapalı ifadelerin ötesine geçerek oldukça net bir dil kullandı:

"Operasyonlarımız genelinde yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaştırılması, iş gücümüzde azalmalara yol açmıştır ve yol açmaya devam edebilir."

Bu açıklamayla birlikte Oracle; Amazon ve Meta gibi diğer teknoloji devlerinin de dahil olduğu küresel trendi takip ederek, işten çıkarmaları doğrudan otomasyon ve yapay zekaya bağlayan az sayıdaki büyük şirketten biri oldu.

İşten çıkarmaların maliyeti ağır oldu



Bu işten çıkarmaların şirkete büyük bir maliyeti de oldu. Oracle, kıdem tazminatları ve diğer yeniden yapılandırma masrafları için yıl boyunca yaklaşık 1,8 milyar dolar harcadığını bildirdi. Bu rakam, bir önceki yıl harcanan 374 milyon doların neredeyse beş katı.

Büyük riskler ve gelecek planları



BBC'de yer alan habere göre; Oracle, bu operasyonel değişimin risklerine de dikkat çekti. Yeniden yapılanmanın şirket içinde "aksamalara" neden olabileceğini kabul eden teknoloji devi, belirli ekiplerin küçültülmesinin kritik rollerde uzman çalışan eksikliğine yol açabileceği, bunun da üretkenliği ve nihayetinde şirket kazançlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şirket, OpenAI ve Meta gibi yapay zeka devleri için veri merkezleri inşa etme yarışını sürdürüyor ve sadece bu yıl altyapı yatırımları için en az 50 milyar dolar harcamayı planlıyor. Sektör analistleri, Oracle’ın olgun bir yazılım şirketinin personel yükünü azaltarak elde ettiği bütçeyi veri merkezlerine, çiplere ve yapay zeka altyapısına yatırdığına dikkat çekiyor.