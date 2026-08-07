Teknoloji devine ağır darbe: ABD'de çocukların ruh sağlığını bozmaktan toplamda yaklaşık 1 milyar dolarlık ceza

ABD'nin New Mexico eyaletinde görülen davada mahkeme, sosyal medya şirketi Meta'yı genç kullanıcıların ruh sağlığına zarar verdiği ve çocuk istismarı risklerine karşı yetersiz önlem aldığı gerekçesiyle 567 milyon dolar ödemeye ve platformlarında yeni kısıtlamalara gitmeye mahkûm etti.

CNN'in haberine göre, eyalet yargıcı, söz konusu kararı, Meta'nın çocukları korumada yetersiz kaldığı ve "kamusal rahatsızlık" yarattığı gerekçesiyle açılan davada verdi. Yargıç, krizdeki sorumluluğu nedeniyle Meta'nın, çocukların ruh sağlığı fonuna 567 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Karar kapsamında şirket ayrıca, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını ve bu hesaplardan toplanan tüm kişisel verileri silmekle yükümlü kılındı. New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde görülen davada Yargıç Bryan Biedscheid, Meta'nın Instagram ve Facebook platformlarında genç kullanıcıların güvenliğini tehlikeye attığına karar verdi. Mart ayında tüketiciyi koruma yasalarının ihlali gerekçesiyle verilen 375 milyon dolarlık jüri cezasının ardından gelen bu kararla birlikte Meta'nın New Mexico davasındaki toplam ceza miktarı 942 milyon dolara ulaştı.

Fon gençlerin ruh sağlığı için kullanılacak

Mahkeme kararı uyarınca Meta'nın ödeyeceği 567 milyon dolar, önümüzdeki beş yıl boyunca eyaletteki gençlerin ruh sağlığını korumaya ve çevrim içi güvenliği sağlamaya yönelik tedbirler için kullanılacak. Fonun 420 milyon doları gençlere yönelik ruh sağlığı hizmetleri ve tedavi süreçlerine, 90 milyon doları klinik değerlendirmeler ve ruh sağlığı taramalarına, 33 milyon doları okullarda ve toplumda bilinçlendirme ile önleme programlarına, geri kalan miktarı ise okul ve sağlık tesislerindeki eğitim ve idari giderlere ayrılacak.

Meta karara itiraz edecek

Meta karara tepki göstererek hem Mart ayındaki kararı hem de bu kararı temyize götüreceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Mahkemenin kararına katılmıyoruz ve temyize başvuracağız. Platformlarımızda insanları güvende tutmak için yoğun şekilde çalışıyor, kötü niyetli aktörleri ve zararlı içerikleri tespit edip kaldırma konusundaki zorluklar hususunda şeffaf bir yaklaşım sergiliyoruz" denildi.