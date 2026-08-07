Bu meyve üreticiye yeni kazanç kapısı oldu: Her parçası ekonomiye kazandırılıyor

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) projeyi desteklediğini hatırlatan Tuzlacı, şöyle konuştu:

"Proje sayesinde üzümsü meyveler üretim tesisimiz kuruldu. Tesisimiz sadece Yalova özelinde değil Türkiye genelinde de üzümsü meyvelerle ilgili birçok üreticiye katkı sundu. Bu anlamda da ciddi üretim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bununla ilgili 2024 ve 2025 yıllarında 50 tona yakın ürün işlendi. Bu sadece enstitümüzün ürettiği ürünler değil, üreticilerimizin de katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi açısından önemli bir katkısını oluşturmuş olduk. Tarımsal üretim anlamında bu meyvenin sanayiye işlenebilirliği, katma değerli ürüne dönüştürülmesi açısından önemli bir ivme kazandırmış olduk."