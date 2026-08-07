İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde yer alan ve Harry Potter filmlerinin çekim yeri olarak bilinen tarihi Lacock köyü yakınlarındaki Bowden Hill House, 1,5 milyon sterlinlik fiyatla satışa çıkarıldı.

1850'li yıllarda inşa edilen ve 2. derece tescilli koruma altında bulunan bu tarihi malikane, 1.232 metrekarelik devasa bir iç kullanım alanına ve 34 dönümlük araziye sahip. Mülkün bünyesinde 19 yatak odası, 7 banyo, 6 ana resepsiyon salonu, galerili bir giriş holü ve ayrı bir daire bulunuyor. Malikane arazisinde ayrıca özel ormanlık alanlar, meyve bahçeleri, tarihi teraslı bahçeler, ahırlar, squash kortu ve eski bir buz evi gibi yapılar yer alıyor.

Mülkü tamamen yenilemek ek bütçe gerektiriyor

Ancak ilan detaylarına göre, oldukça uygun görülen satış fiyatına rağmen mülkün tamamının kapsamlı bir restorasyondan geçmesi gerekiyor. Uzmanlar, restorasyon maliyetinin metrekare başına 1.000 ila 3.000 sterlin arasında değişebileceğini, bu nedenle mülkü tamamen yenilemenin en az 1 milyon sterlin veya üzerinde ek bir bütçe gerektireceğini belirtiyor. Emlak uzmanları, projeyi üstlenmeye hazır bir alıcı için malikanenin eşsiz bir mimari mücevher niteliğinde olduğunu vurguluyor.