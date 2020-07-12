Türkiye’nin en çok bilinen oyun bilgisayarı markası olduklarını söyleyen Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz, ”Oyun dünyasında sunduğumuz çözümlerle küresel teknoloji markası olmak istiyoruz. Yurtdışında da büyüme çalışmalarımız devam ediyor” diyor.

Gözde Yeniova Saylak

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Oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, dünyanın 20 farklı ülkesinde marka tescili çalışmalarına devam ediyor. Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz ile şirketin kuruluştan bu yana dönüşümünü ve marka yolculuklarını konuştuk. İlhan Yılmazın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Monster Notebook’un kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Ne zaman, nasıl kuruldu?

2000 yılında bilgisayar ürünleri satıcısı bir şirket olarak Kadıköy Yazıcıoğlu İşhanı’nın yakınındaki küçük bir bodrum katında kurulduk. O dönemde henüz 23 yaşındaydım, çok kısıtlı bir sermayem ama Türkiye’den küresel bir teknoloji markası çıkarmak gibi büyük bir hayalim vardı.

Elbette bu hayali toptan bilgisayar ürünleri alım satımı yaparak gerçekleştiremeyeceğimizin bilincindeydik. Bir an önce markalaşma yoluna gitmeliydik. Fakat o dönemin pazar koşulları oldukça zorluydu. Ülke olarak 1999’da yaşanan 17 Ağustos depreminin ağır etkilerini atlatmaya çalışırken, 2001’de ekonomik kriz patlak verdi. Dolayısıyla biz de pazar koşullarının olgunlaşmasını bekledik bir süre.

Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Kullanıcılarımıza oyun başta olmak üzere güç ve performans gerektiren tüm uygulamaları en yüksek verimle çalıştıran ürünler sunuyor, aynı zamanda onların mobil olabilmelerini sağlıyoruz. Sadece oyunseverler için değil, çalışırken yüksek performansa gereksinim duyan profesyonellere de hitap ediyoruz.

Cihazlarımız savunma sanayide, mimarlık ve tasarım gibi alanlarda da fark yaratıyor. Ayrıca, oyun ve e-spor dünyasında kuralları yeniden yazıyoruz. 2019’da dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve Türkiye ESL finalleri ilk defa desktoplarla değil Monster Notebook bilgisayarlar ile oynandı. Bu bir notebookun bir desktop bilgisayar kadar performanslı olabileceğini ispat etti.

En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri?

Vizyonumuz, oyun dünyasında sunduğumuz çözümlerle mükemmel müşteri deneyimi sağlayan bir küresel teknoloji markası olmak. Bu vizyon doğrultusunda en yeni teknolojileri, en yüksek performanslı ürünleri pazara en erişilebilir fiyatlarla sunuyoruz. Satış sonrası hizmetlerimizle ürünlerimizin sonuna dek arkasında duruyoruz. Tüm bu çalışmalarımız kullanıcılarımız kurduğumuz bağın giderek güçlenmesine sebep oldu.

Bugün Türkiye’nin en çok bilinen oyun bilgisayarı markasıyız. Tüketici araştırmalarına göre sadece yüksek performanslı bilgisayar markaları arasında değil ülkemizdeki tüm bilgisayar markaları arasında müşteri memnuniyeti en yüksek ve en çok teşekkür edilen markayız.

Geçen yıl sizin açınızdan nasıl geçti? 2020 ilk altı ayı itibarıyla nasıl bir tablo söz konusu?

Son birkaç yıldır, özellikle oyun pazarında sürdürülebilir bir büyüme yoluna girdik. 2019 yurtdışı faaliyetlerimize ağırlık verdiğimiz bir yıl oldu. Dünyanın 20 farklı ülkesinde marka tescili çalışmalarımız devam ediyor. Lefkoşa’da bir mağazamız mevcut. Onun dışında Dubai’de devam eden bir çalışmamız var, Arap coğrafyasına Dubai’den ulaşıyor, Dubai üzerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır gibi ülkelere açılıyoruz.

2020 Şubat ayında Kadıköy’deki genel merkezimizi Kozyatağı’nda markamıza yakışır, modern bir plazaya taşıdık. Oyun dünyası pandemi döneminde oldukça hareketlendi, oyun bilgisayarlarına duyulan ihtiyaç artı. İş dünyasının evden çalışmaya başlaması ile iş bilgisayarı modellerimize de talep arttı. Bu sebeple, 2020’nin ilk yarısı hedeflerimizi tutturmada bir zorluk yaşamadık. Şu an markamızı Avrupa pazarında aktifleştirmeye odaklandık.

2020 yılı yatırım ve büyüme planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Bu yıl için büyüme hedefiniz nedir?

Hedef önümüzdeki beş yıl içerisinde dünya genelinde ürünlerimizin satıldığı, satış sonrası hizmetlerimizle ve diğer tüm vaatlerimizle markamızı en baştaki hedefimiz doğrultusunda global bir marka haline getirmek. Bunun için atacağımız ilk adım markamızı Avrupa pazarında hızlı bir şekilde aktif hale getirmek. Bu doğrultuda, Avrupa’nın en büyük oyun mağazasını Berlin’de Alexanderplatz meydanında yaklaşık bin metrekarelik bir alanda açtık. Henüz ziyaretçi kabul etmeye başlamadık fakat yoğun bir çalışma içindeyiz.

Kısa süre içerisinde internet satışlarımız faaliyete geçecek ve mağazamız açılacak. Bu bir deneyim mağazası aslında, sadece donanım ürünlerinin sergilendiği bir konseptten bahsetmiyoruz. Gelecek ürün ve teknolojilerin, oyun bilgisayarlarının, sanal gerçeklik ürünlerinin sergilendiği, deneyimlendiği bir alandan bahsediyoruz. Satışlarımızın önemli bir kısmı dijital kanallar aracılığı ile gerçekleşiyor fakat kullanıcıların mağazalarımıza gelip ürünlerimizi deneyimlemesini önemsiyoruz. Şu an Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de birer mağazamız var. Önümüzdeki dönemde İstanbul’da ikinci bir mağaza için çalışmalarımız devam ediyor.

”SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE FARK YARATIYORUZ”

“Marka stratejimizin özünü mükemmel müşteri deneyimi oluşturuyor. Müşterilerimize güç, performans ve mobilite vaat ediyoruz. Kısa vadeli olmayan, kullanıcılar ile önümüzdeki bütün zamanlarda birlikte yan yana durabileceğimiz bir marka olabilmek çok önemli. Bu yüzden satış sonrası hizmetlerde Türkiye’de eşine nadir rastlanan uygulamalar hayata geçirdik. Bu şekilde fark yaratıyoruz.

Oynayamadığınız oyun, çalıştıramadığınız program olursa anında iade garantisi veriyoruz. Ortalama 1-3 iş günü ile sınırlanan teknik servis desteği sağlıyoruz. İlk 15 gün içerisinde herhangi bir memnuniyetsizliğiniz olursa ürününüze koşulsuz iade garantisi veriyoruz. Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi kapsamında altı ayda bir ücretsiz bakım desteği sağlıyoruz.

Monster Notebook sahipleri bilgisayarlarını teknik servisimize anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak gönderebiliyorlar. Yılda ortalama 10 bin kullanıcımız ücretsiz bakım hizmetimizden yararlanıyor. Bu uygulamalar sayesinde hem kullanıcılarımızın çok güçlü ve performanslı bir ürüne sahip olabilmesini hem de satış sonrası hizmetler tarafında maksimum memnuniyet oluşturmamızı sağlıyor.”