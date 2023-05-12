Penta Teknoloji, yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 84 artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, 2023 ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Penta Teknoloji’nin yılın ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84 artışla 3,6 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 254,7 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü yüzde 56 artışla 169,3 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte 82,3 milyon TL konsolide net kar elde eden Penta Teknoloji, 2023 yılına güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

"İş ortaklarımıza katma değer sağlamaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, bilişim sektöründe pazar büyüklüğü ve karlılık açısından büyümeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Faaliyet gösterdiğimiz teknoloji ürünleri pazarında büyüme ivmesi devam ediyor. Farklı sektörlerdeki şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri segmentindeki talep artışı sayesinde Penta Teknoloji olarak bizler de sektörde istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. İş ortaklarımıza katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Finansal anlamda güçlü bir başlangıç yaptığımız 2023 yılında, sahip olduğumuz teknolojik altyapı ve katma değerli hizmetlerimizle iş ortaklarımıza daha verimli, karlı ve rekabetçi hale getirecek çözümler üretmeye devam edeceğiz."