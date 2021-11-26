Pentagon ABD hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan nesneleri (UFO) araştırmak, hem kökenlerini hem de ulusal güvenliği tehdit edip etmediklerini anlamak için özel olarak yeni bir istihbarat bölümü oluşturdu.

Yeni birim, ABD’de yaklaşık 20 yıl içinde yaşanan 140’tan fazla “tanımlanamayan hava olayı”na ilişkin raporun ardından geliyor. Haziran’da Pentagon tarafından hazırlanan raporda pek çok UFO tespitine dikkat çekilmiş ve olası ulusal risklere karşı uyarı yapılmıştı.

Çalışma, bu tür gözlemlerin yabancı tehditler, atmosferik anormallikler, hatalı sensörler veya hatta dünya dışı yaşam belirtileri olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştı.

ABD 140’tan fazla tanımlanamayan uçan nesneyi açıklayamıyor, ancak rapor uzaylı yaşamına dair de hiçbir kanıt bulamıyor..

Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, görevi üstlenen Airborne isimli yeni grubun üst düzey askeri ve istihbarat liderleri tarafından denetleneceğini, cisimlere “saptama, tanımlama ve niteleme” yapacağını belirtti.

Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından hazırlanan rapordan önce, bu tür görüntüler fantastik olarak görülüyordu. Ancak belgelen gözlemlerin çoğu, başta ABD askeri personeli kaynaklıydı. Ve Pentagon’a bu nesnelerin ne olduğu ve ABD çıkarlarına tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda daha kesin ve kapsamlı cevaplar bulması için baskı yapıldı .

Haziran ayında yayınlanan rapor, bu tanımlanamayan nesnelerin kaynağının ne olabileceğine dair birçok olası açıklama sundu. Üç ihtimal, uzay çöplüğü, iklim veya atmosferik özellikler ve uçak testleri idi.

Dördüncü bir kategori ise tanımlanamayan nesnelerin yabancı ülkeler tarafından üretilen ileri teknolojinin kanıtı olabileceğini söylüyordu. Çin ya da Rusya gibi ülkelerden daha ileri bir teknoloji kullanılarak gönderilmiş olmaları da ihtimaller arasındaydı. Ancak şimdiye dek yalnızca tek bir cisim belirlenebildi, onun da büyük bir balon olduğu kabul ediliyor.

ABD’li üst düzey general, Çin’in hipersonik silah testine vurgu yapıyor. Bu arada Rusya, kısa süre önce bir uydu karşıtı füze testini tamamladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre grubun görevi, yalnızca istihbarat ve karşı istihbarat verileri toplamakla kalmayacak, aynı zamanda bu tür nesnelerin oluşturabileceği her türlü tehdide yönelik çözümler sunmayı da içerecek.