Yeni Peugeot 308, geçen yıl tanıtılan yeni aslan başlı logoyu kullanan Peugeot ürün gamındaki ilk araç olacak. Açıklamaya göre yeni logo, Peugeot 308 modelinin tasarımını güçlendirmenin yanında sürüş yardımcılarına bilgi aktaran radarı da gizliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yeni Peugeot logosu yeni 308’de; biri Active versiyonu, diğeri ise Allure ve GT versiyonlarında olmak üzere görünüm olarak aynı ancak teknik olarak farklı iki versiyon halinde sunuluyor.

Açıklamada, “Sürüş destek sistemlerinin kusursuz çalışması için radarın yaydığı dalgaların bozulmaması gerekiyor. Bu nedenle radarın önündeki logonun tasarımı iki kriter göz önünde bulundurularak Peugeot mühendisleri tarafından yeniden tasarlandı. Sürüş destek sistemlerine bilgi akışı sunan radarın kusursuz çalışabilmesi için Peugeot mühendisleri yeni logonun yüzey kalınlığını sabit tutarken, logoyu oluşturan bileşenlerin herhangi bir metal parçacığı içermemesine dikkat etti” denildi.

– Üretim süreci Peugeot markası için bir ilk

Açıklamada Peugeot’nun yeni logosunun birkaç aşamada üretildiği belirtildi ve şu bilgiler verildi: Önce polikarbon enjeksiyon sabit kalınlıkta pürüzsüz bir ön panel, daha sonra indiyum bir arka panel üretiliyor. Bu ‘nadir’ alaşım, teknik ve görsel ihtiyaçları karşılayan tek malzeme olduğu için radarlı versiyonların logosunda özel olarak kullanılıyor. Hassas üretim tekniği, doğal krom görünüme ve radar dalgalarını engellemeyen özelliklere sahip. Lazer oyma işlemiyle yeni Peugeot, logosunun aslanını ortaya çıkarmak için indiyum yüzey lazerle oyularak polikarbon yüzeyde aslan ortaya çıkarıyor.

Siyah boya logonun arkasına uygulanıyor ve logonun arka planını oluşturuyor. Dış etkenlerden korunmak için logonun ön yüzeyine koruyucu vernik uygulandıktan sonra teknik bir bağlantı parçasına yapıştırılarak ızgaraya takılıyor ve sabitleniyor. Bu üretim süreci Peugeot markası için bir ilk anlamına geliyor” denldi.

Açıklamada, yeni logonun sadece en yeni Peugeot modelinin tasarımını güçlendirmekle kalmadığı aynı zamanda sürüş yardımcılarına bilgi aktaran radarı da gizlediği belirtildi ve “Radar, yeni Peugeot logosu ile korunurken, yeni nesil sürüş destek sistemlerine erişim sağlıyor. EAT8 otomatik şanzımanla birlikte sunulan Dur & Kalk işlevine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, araçlar arası mesafeyi bu radar sayesinde ayarlıyor. Manuel şanzımanla birlikte sunulan 30 km/s işlevine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi de araçlar arası mesafeyi ayarlıyor. Versiyona bağlı olarak gece ile gündüz yayaları ve bisikletlileri algılayan, bir çarpışma durumunda sürücüyü uyaran otomatik acil durum freni de yine radar sayesinde kullanıma sunuluyor” denildi.