BionTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’den, koronavirüs aşısı için AB’den yüksek fiyat talep edildiği yönündeki iddialara yanıt var.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüse karşı aşı üreten Alman BioNTech’in kurucusu Dr. Uğur Şahin, Alman basınında yer alan fiyat iddialarını reddetti. Bazı Alman yayın kuruluşları, BioNTech/Pfizer’ın AB’den haziran ayında bir doz aşı için 54,08 euro talep ettiğini ancak tarafların kasım ayında 15,50 euro üzerinde anlaştığını öne sürdü.

Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, temmuz ayında sipariş miktarına göre bir fiyat modeli hazırlandığını belirterek, “Sipariş miktarına göre fiyatlar 15 euro ile 30 euro arasında değişiyordu. 22 Temmuz’da ABD ile yeni parametreler doğrultusunda anlaşma yapıldı ve aşı için 19,50 dolarlık fiyat belirlendi. Bu fiyat modeli tüm sanayi ülkelerine teklif edildi” diyor.

O dönem fiyat konusunda bazı bilinmezlerin devreye girdiğini belirten Şahin, en başlarda aşının küçük miktarlarda klinik deneyler için üretildiğini ve 2 bin doz için 1,5 milyon euroluk bir fiyatın söz konusu olduğunu söylüyor. Şahin şöyle konuştu: O dönem kitlesel üretim için altyapı yoktu. Üretimin nasıl yapılacağını, klinik deneylerin nasıl sonuçlanacağını, fiyatın nasıl şekilleneceğini bilmiyorduk. Maliyetlerin nasıl düşeceğini belirlediğimizde Pfizer ile birlikte yeni bir teklif hazırladık.