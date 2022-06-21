Vodafone Business, büyümek ve daha verimli olmak için dijital dönüşümü önceliklendiren KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmete imza attı. Red Bulut B2B Pazaryeri Platformunda KOBİ’ler, bulut tabanlı yazılım ve çözümleri tek bir noktadan ön yatırım maliyeti olmadan satın alırken, ürünler ile ilgili detaylı bilgilere ve eğitim içeriklerine erişebilecek. Vodafone Business, Red Bulut Platformu ile 10 bin işletmeye ulaşarak 20 milyon TL’den fazla bir ekonomik fayda sağlamayı hedefliyor.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek olmayı sürdürüyor. Teknolojik çözümleri ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında yer alan Vodafone Business, KOBİ’lerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlayan bulut tabanlı yazılımların tek bir noktada yer aldığı Red Bulut Pazaryeri Platformu’nu tanıttı.

Başta Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin ulaşılabilir finansman modelinde işlerini buluta taşıyarak hem bulut teknolojisinin esnekliğinden faydalanmaları hem de doğru kaynak yönetimi ile sürdürülebilir büyüme sağlamalarını hedefleyen Vodafone Business, Red Bulut Platformu’nda ‘İş ve Süreç Yönetimi’, ‘Güvenlik ve Yedekleme’ ve ‘E-ticaret ve Satış Sonrası Destek’ gibi KOBİ’lerin ihtiyacı bulunan üç ana konuda ürünlerini sunuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Red Bulut Pazaryeri Platformu ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin yüzde 99,8’ini oluşturan ve ekonomiye katkısı çok büyük olan 261 bini küçük ve orta ölçekli, 3 milyonu mikro ölçekli olan işletmenin dijitalleşme yolculuğunda ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda desteğe ihtiyacı var. İhtiyacı olan hizmeti tek bir noktadan satın almak isteyen Türkiye’nin 81 ilindeki KOBİ’lerin işlerini büyütmelerini ve dijitalleşmelerini sağlayacak bulut tabanlı yazılımlara ulaşabileceği, ulaşılabilir finansman modeli ile satın alabileceği Red Bulut Pazaryeri platformumuzu, hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz. KOBİ’lerin Dijitalleşmesi için devrim niteliğindeki Red Bulut Pazaryeri Platformu ile Türkiye’nin her ilinde teknolojiye ulaşamamış KOBİ’mize ulaşmayı hedefliyoruz İşletmeler bulut tabanlı yazılımlarımıza kolayca erişebilecek ve tüm satınalma süreçlerini uzaktan dijital olarak gerçekleştirebilecekler.”