Reklam arama motoru “Alladsof” Türk girişimcilerin imzasını taşıyor

Veri etiketleme teknolojisiyle binlerce reklamı 200 bin farklı parametrede analiz eden platform, dünyanın en kapsamlı reklam arama motoru olmayı hedefliyor. Alladsof Kurucusu Gülver, reklam verenlerin ve ajanslarının başucu platformu haline gelip dünyaya açılacaklarını söylüyor.

Türk reklamcı ve yazılımcılardan oluşan 50 kişilik bir ekip, 4 yıllık çalışmanın sonucunda reklamın etkilerini öngörmek amacıyla “Alladsof” adlı arama motorunu kurdu. Tanıtımı yapılan platform, veri etiketleme teknolojisiyle 200 bin boyutlu bir uzayda reklamları atomik parçalarına ayıran, bu sayede farklı hedef kitlelerin hangi ortak özelliklere sahip reklamları beğendiğini tahmin eden dünyanın en derin yaratıcılık veri tabanı olma özelliği taşıyor.

İngiltere'de kurulan ve bugüne kadar tasarlanmış en kapsamlı reklam arama motoru olarak tanımlanan da platform, veri teknolojileri sayesinde bugüne kadar imkansız olarak görünen "reklamın etkisini öngörebilme" konusunda çözümler üretiyor. Alladsof, dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan herhangi bir hedef kitle profilinin hangi ortak özelliklere sahip reklamları sevdiğini ya da sevmediğini söyleyebilirken, veri tabanındaki bilgiler ışığında bir reklam daha çekilmeden, yani senaryo aşamasındayken etkisini tahmin edebiliyor.

