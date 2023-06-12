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Reliz, yeni reklam platformunu kurdu

Pazarlama piyasasında global arenada faaliyet gösteren Reliz, mobil uygulamalar için sunduğu full-stack performans pazarlama çözümlerini güçlendirerek kendi dijital reklam platformunu canlıya aldı.

12 Haziran 2023 | 17:06
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Reliz, yeni reklam platformunu kurdu

Pazarlama piyasasında global arenada faaliyet gösteren Reliz, mobil uygulamalar için müşteri kazanımı ve yeniden hedefleme yeteneklerini artırmak için in-house olarak bir makine öğrenimi çözümü geliştirdi. Reliz CEO’su Mikhail Kapranov, şirketin yolculuğundaki bu yeni aşamayı şöyle anlattı:

Kendi App içi envanterimiz ve algoritmarlarımızla, müşterilerimizin mobil uygulamalarının bütün potansiyelini keşfetmesini sağlayacağız. Tecrübemizle yarattığımız komple fonksiyonel bir platform, müşterilerimizin tek yapması gereken kampanyalarının ticari hedeflerini belirlemek olacak.”

Firmanın Global Operasyon Direktörü Sergey Mun, programatik platformunun ilk sonuçları için “Son performans analizlerimize göre, algoritmalarımız sayesinde, öğrenme sürecini tamamladıktan sonra diğer in-app reklam platformlarına kıyasla daha düşük maliyet ve daha yüksek gelir performansı yakaladık” dedi.

GLOBALE HİTAP EDECEK

Reliz reklam platformu, Türkiye’deki 55 milyon mobil kullanıcının yanı sıra tüm dünyada 750 milyondan fazla tüketiciye hitap edecek. Türkiye Direktörü Ozan Tekin, bu lansmanın ardından yerel pazardaki başarılarının hızlanarak artacağını söyledi.

“DSP’mizin ilk testlerinin Türkiye’deki kampanyalarda yapılmasından ve optimizasyonlarımızın buraya odaklı olmasından onurlandık. Finans, e-ticaret, yemek teslimatı gibi dikeylerde Türk firmalarıyla yaptığımız işlerin sayısını artırma konusunda kendi teknolojimizi kullanıyor olmak bize güç katacak. Reliz’in Türkiye pazarındaki ayak izi daha da büyüyecektir.”

Kendi dijital reklam platformunun yanı sıra, Reliz aynı zamanda medya satın alımı ve hesap yönetimi, kreatif tasarımı ve dijital dünyaya yeni giren firmalara mobil odaklı profesyonel danışmanlık gibi hizmetlerle portfolyosunu genişletmeye devam ediyor.

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