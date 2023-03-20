Reliz, yönetim merkezini İstanbul’a taşıdı

Uygulama içi envanterler vasıtasıyla müşterilerinin mobil aplikasyonlarının gelişimi konusunda hizmet veren dijital iletişim firması Reliz, küresel operasyonlarını Malta’dan Türkiye’ye taşıdı. META, Google, Twitter, Tiktok ve Snapchat gibi reklam kanallarının sertifikalı partneri olan ve İstanbul’da iki ofisi ve 70’ten fazla çalışanı bulunan marka, 2023 yılında İstanbul’da hem operasyonlarını hem de istihdamını büyütmeyi hedefliyor.

PAZARA HIZLI GİRDİ

Reliz kurucularından Peter Kireev, şimdiden yerel pazardaki birçok banka ve fintech şirketi ile çalışmaya başladıklarını belirterek, bunun yanında bazı e-ticaret ve finans uygulamalarıyla da görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kireev, “Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla sözleşme imzaladık. Pek çok finansal teknoloji ve e-ticaret paydaşıyla da görüşme aşamasındayız” bilgisini verdi.

NİTELİKLİ PARTNER İHTİYACI

Reliz Türkiye Direktörü Ozan Tekin ise büyük markalar için artık aplikasyon indirilme sayısısının büyük önem arz ettiğini belirterek, Türkiye’deki şirketlerin de bu farkındalığa eriştiğini kaydetti. Şirketlerin aplikasyonların daha fazla indirilmesini sağlamak için nitelikli partnerlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Ozan Tekin, şu bilgileri verdi:

“META, Google, Twitter, Tiktok, Snapchat gibi daha geleneksel reklam ağlarının sertifikalı iş ortağıyız. Ancak büyük markalar bu kanallarda çoğunlukla kendi iç ekipleriyle reklam yapıyor. Bizim Adnetwork’lerimiz ise App içi envanteri kapsıyor. Böyle 30’dan fazla büyük platform ile çalışıyoruz. Müşterilerimizin kullanıcı kazanma kanallarını çeşitlendiriyoruz ve daha geniş bir kitleye seslenebilmelerini sağlıyoruz.”