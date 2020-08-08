Tüm dünyada en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği ‘Deloitte Technology Fast 500 EMEA’ listesi açıklandı. Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, yüzde 2003 büyümeyle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı (EMEA) kapsayan bölgede listeye 500 şirket arasında 57’nci sıradan girdi.

REM People, bu yılın başında açıklanan Deloitte Fast 50 Türkiye Programı’nda da Türkiye’nin en hızlı büyüyen 2’nci teknoloji şirketi olmuştu. REM People Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Alemdar, 2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno-girişimciler tarafından kurulan REM People’ın İstanbul ve Dubai merkezli olarak 43 ülkede faaliyetine devam ettiğini söyledi.

REM People’ın cirosunun yüzde 40’ının teknoloji ihracatından geldiğini belirten Alemdar, “Türkiye’den sonra EMEA Bölgesi’nin de en hızlı teknoloji şirketlerinden biri seçilmekten dolayı çok mutluyuz. Bu yıl yeni pazarlarla bölgedeki etkinliğimizi artırırken Asya Pasifik Bölgesi’nde büyüyeceğiz” dedi.

Yeni nesil perakende analitiği şirketi olan REM People, firmaların, satış noktaları içerisindeki satış, pazarlama, tanzim, teşhir, fiyat ve genel perakende performanslarını ölçümlüyor. REM People teknolojilerini kullanan firmalar ayda yaklaşık 100.000 perakende satış noktasında 500 bin görev gerçekleştirirken, REM People kendi yazılım ekibiyle ürettiği yüzde 100 yerli yazılım ve yapay zeka çözümleriyle şirketlerin sahadaki gözü kulağı oluyor.