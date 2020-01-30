Robot çalışanlar görev başında!
Robotik süreç otomasyonu (RPA) son yıllarda şirketler arasında giderek daha yaygın hale geliyor.
RPA, şirketlerin rutin, yüksek hacimli ve kurallara bağlı işlerini yazılım robotları aracılığıyla, yüksek hızda ve düşük maliyetlerle yönetmelerine olanak tanıyor.
Robotlar, özellikle finans, bilgi teknolojileri, insan kaynakları, üretim zinciri süreçleri gibi zaman ve emek alan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olarak, işlerin düzenli ilerlemesini sağlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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