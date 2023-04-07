Sabancı ARF Almost Ready to Fly'dan, 8 girişime 20 milyon TL ilave yatırım kararı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu’nun, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF Almost Ready to Fly programı ilk dönem mezunlarını verdi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün’ün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Topluluk dışından 9, Topluluk içinden ise 5 olmak üzere toplam 14 girişim aynı gün yatırımcılarla buluşup hedeflerini ve vizyonlarını paylaştı.

Bu çerçevede Sabancı ARF Almost Ready to Fly, Blueit, Bpreg, Kiduttle, Kozalak, Köstebek, Leadport, MİOTE ve theClico girişimlerine toplam 20 milyon TL daha ilave yatırım yapacak.

Tohum yatırımı alan Kiduttle ve MiOTE girişimleri, Sabancı Topluluğu çalışanları tarafından hayata geçirilirken bu girişimlerde görev alan 6 Topluluk çalışanı, Sabancı ARF Almost Ready to Fly sayesinde Sabancı ile ortak olma fırsatı yakaladı.

Böylece Sabancı Holding, söz konusu girişimlerde azınlık hissesine sahip olarak şirketlerin büyüme yolculuğunun bir parçası oldu.

14 girişime verilen toplam ayni ve nakdi destek 60 milyon TL'yi buldu

Öte yandan, 20 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinde; ürün ya da hizmet prototipini geliştirmek, ilk müşteri bağlantısını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için girişimcilerin her birine sağlanan 30'ar bin dolarlık nakit destek imkanıyla birlikte, ilk faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi buldu.

Söz konusu girişimler, aldıkları tohum yatırımı sayesinde ürünlerini ticarileştirme ve şirketlerini büyütme imkanına sahip olacak.

Bu süreçte Sabancı'nın bilgi birikimi ve müşteri ağından da aktif şekilde yararlanabilecek girişimler, Sabancı'nın yeni ekonomi odaklı büyüme stratejisinin önemli itici güçlerinden biri olacak.

Türkiye'nin yeni unicornları olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürecek girişimler, Sabancı Topluluğu ile birlikte Türkiye’deki startup ekosisteminin geliştirilmesi konusunda öncü bir rol üstlenecek.

Çağrı sürecinde toplam 544 başvuru alındı

Açıklamada verilen bilgiye göre, Sabancı ARF Almost Ready to Fly'in ilk dönemi için Eylül 2022’de çağrıya çıkıldı. 2 haftalık çağrı sürecinde toplam 544 başvuru alınırken, 14 girişim ön değerlendirmeler sonucunda programa dahil edildi.

544 başvurunun yüzde 20'si topluluk içindeki çalışanlardan, yüzde 80'i ise topluluk dışındaki girişimcilerden geldi. 20 haftalık program boyunca, girişimcilere Sabancı Center'da kendilerine özel olarak tasarlanan iki katta çalışma alanı sunuldu.

Girişimcilere, ürün lansmanından müşteri kazanımına, fiyatlandırma stratejisinden iş modeli tasarımına, pazarlama faaliyetlerinden görüşme yaklaşımlarına, hukuki süreç bilgilendirmesinden değerlemeye kadar farklı alanlarda 800 saatlik mentorluk desteği sağlandı.

Program kapsamında 6 farklı geniş networking etkinliği gerçekleştirilirken, Sabancı Topluluğu şirketlerinde 30 adet aktif uzman mentoruyla birebir görüşme, 10'a yakın Sabancı dışı kurumu ağırlama ve networking imkanı sağlandı.

Ürün ya da hizmet prototipini geliştirmek, ilk müşteri bağlantısını yapmak veya fatura sayısını artırmak için girişimcilerin her birine 30 bin dolara kadar nakit destek imkanı verildi.

"Bugünün dünya düzeninde, doğru fikirleri bulmak, başarıya giden yolun anahtarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Topluluk içinden ve dışından tüm girişimlere açık olan Sabancı ARF Almost Ready to Fly'in gerek kapsamı gerekse iş modeliyle Türkiye'de benzersiz bir program olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Sabancı ARF Almost Ready to Fly ilave yatırımı almaya hak kazanan girişimler sadece bizim ortaklarımız değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin dijitalleşme yolculuğunun da çok önemli birer parçası. Onların başarıları, Türkiye'de bu tarz örneklerin çoğalmasına ve ülkemizin gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına büyük katkılar sunacak. Bugünün dünya düzeninde, doğru fikirleri bulmak, bu fikirlere yatırım yapmak ve şirketlerin sağlayacağı ticari faydadan çok daha büyük bir amaca odaklanmak, başarıya giden yolun anahtarı.

Dünyada paydaşlar arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da önem kazandığı böylesine bir dönemde, Sabancı ARF Almost Ready to Fly, hem bizlerin, hem girişimcilerin hem de dünyamızın fayda sağladığı, ‘kazan-kazan-kazan’ yaklaşımının simgelerinden biri oldu. Ülkemizde bu tarz iş birliklerinin artması konusunda, öncü bir rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ise fikirden değere uzanan süreçte, Sabancı ARF’in girişimciler için çok önemli bir rol üstlendiğini aktardı.

Eyigün, "Programımızın ilkini gerçekleştirmemize rağmen hem ilgiden hem de katılımcılarımızın geri bildirimlerinden son derece memnunuz. Jürimizin değerlendirmesi sonucunda, Sabancı ARF Almost Ready to Fly yatırımı almaya hak kazanan 8 girişimcimizle birlikte, dijital ve yeni ekonomi yetkinliklerimizi, Sabancı'nın Topluluk Vaadi'nin de merkezinde yer alan sürdürülebilirlik konusunda fark yaratmak için kullanmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.