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  • Samsung 3. çeyrekte tarihi kar açıkladı: Borsada hisseleri yüksek beklentilerin gölgesinde düştü

Samsung 3. çeyrekte tarihi kar açıkladı: Borsada hisseleri yüksek beklentilerin gölgesinde düştü

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics, yapay zeka çiplerine yönelik artan küresel talep sayesinde 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 107,4 trilyon Kore wonu (yaklaşık 80,2 milyar dolar) faaliyet karı elde ederek tarihi rekora imza attı.

Edip Üçok
Edip Üçok
Samsung 3. çeyrekte tarihi kar açıkladı: Borsada hisseleri yüksek beklentilerin gölgesinde düştü

CNBC'de yer alan habere göre; Samsung Electronics, Perşembe günü açıkladığı üçüncü çeyrek öncü finansal sonuçlarında, yapay zeka sektöründen gelen güçlü çip talebinin etkisiyle şirket tarihinin en yüksek çeyreklik karına ulaştığını duyurdu.

Şirket operasyonel karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 782 artışla 107,40 trilyon wona (yaklaşık 80,2 milyar dolar) yükseldiğini ve böylece tarihinde ilk kez 100 trilyon won sınırını aştığını bildirdi. Samsung'un çeyreklik gelir beklentisi ise yıllık bazda yaklaşık yüzde 127 artışla 195 trilyon won seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan rekor kâr rakamına rağmen Samsung hisseleri perşembe sabahı %0,7 oranında değer kaybetti. Yatırım platformu eToro'nun Asya-Pasifik bölgesi baş analisti Josh Gilbert, konuya ilişkin değerlendirmesinde piyasa beklentilerinin yüksekliğine dikkat çekerek, "Samsung rekor kâr açıklamasına rağmen beklentilerin altında kaldı. Bu durum, yapay zeka piyasasındaki beklentilerin ne kadar yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor. Bellek üreticileri için beklentiler bu kadar yüksekken piyasa çabaya puan vermiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı 3. çeyrek bilançosu bu ay sonu açıklanacak

Gilbert ayrıca, tek bir soruya yanıt veren sohbet robotlarına kıyasla çok daha fazla bellek tüketen yapay zeka ajanlarının gelişimine vurgu yaparak, çip sektöründeki büyüme hikayesinin sürdüğünü belirtti. Bellek alıcılarının çok yıllı tedarik anlaşmalarına imza attığını kaydeden Gilbert, bu durumun döngüsel dalgalanmalardan endişe duyan yatırımcılar için geleceğe yönelik talep görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

Güney Koreli teknoloji devi, bellek birimindeki güçlü performansın etkisiyle ikinci çeyrekte de 171,5 trilyon won gelir ve 89,5 trilyon won operasyonel kâr ile rekor tazelemişti.

Yapay zeka alanındaki yatırımlarını ve iş birliklerini artıran şirket, Eylül ayında Fransız yapay zeka girişimi Mistral AI ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Anlaşma kapsamında Mistral AI'ın modellerinin Samsung'un yarı iletken operasyonlarına entegre edilmesi planlanıyor.

Samsung'un departman bazlı ayrıntılı finansal verileri de içeren nihai üçüncü çeyrek bilançosunu bu ayın sonlarında açıklaması bekleniyor.

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