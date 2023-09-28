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SAP, yeni nesil yapay zeka destekli asistanı Joule'u duyurdu

Dünya genelindeki en kritik işlemleri güçlendiren çözümlerin içine yerleştirilen Joule, işi gerçekten anlayan bir yardımcı pilot olarak görev yapmayı hedefliyor.

28 Eylül 2023 | 12:57
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SAP, yeni nesil yapay zeka destekli asistanı Joule'u duyurdu

Kurumsal uygulama yazılımları pazarının lideri SAP, iş dünyasının çalışma biçimini değiştirme hedefiyle, doğal dil kullanan, üretken yapay zeka asistanı Joule’u duyurdu. Joule, SAP’nin kurumsal bulut çözüm portföyünün tamamında yer alacak ve SAP’nin çözüm portföyünün yanı sıra üçüncü taraf kaynaklardan da proaktif ve bağlamsal içgörüler sağlayacak. Joule, birden fazla sistemde yer alan verileri hızlı bir şekilde sıralayarak ve bir bağlama oturtarak, daha akıllı içgörüler oluşturup insanların işlerini daha hızlı halletmesine, güvenli ve mevzuatla uyumlu bir şekilde daha iyi iş sonuçları elde etmesine olanak tanıyor.

“Ne dediğinizi değil ne demek istediğinizi bilecek”

Küresel çapta neredeyse 300 milyon kurumsal kullanıcının düzenli olarak SAP bulut çözümleriyle çalıştığını belirten SAP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Christian Klein, “Joule, işletmelerin ve onlara güç veren ekiplerinin çalışma şeklini yeniden tanımlıyor. SAP’nin işle teknoloji arasında köprü kuran benzersiz konumundan yararlanan Joule, müşterilerimizin en acil sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya devam etmek için, iş zekasına (business AI) yönelik amaca uygun, güvenilir ve sorumlu bir yaklaşımı temel alıyor. Joule, yalnızca ‘ne dediğinizi’ değil, ‘neyi kastettiğinizi yani ne demek istediğinizi’ anlayacak” diyor.

Çalışanlar için “en akıllı iş arkadaşı”

SAP'nin yeni nesil yapay zeka destekli asistanı Joule, insan kaynaklarından finansa, tedarik zincirinden satın alma ve müşteri deneyimine kadar SAP uygulamaları ve SAP Business Technology Platform’un (SAP BTP) içine yerleştirilecek. Çalışanlar için en akıllı iş arkadaşı gibi konumlanacak Joule, SAP kullanıcı deneyimini dönüştürecek. Öğrenmek veya çözümlemek istedikleri bir sorunu ifade etmek için sade bir dille sorular soracak veya çözülecek bir sorunu tanımlayacak çalışanlar, bağlamı koruyarak SAP portföyü ve üçüncü taraf kaynaklardan alınan zengin iş verileri, metinler, görseller ve içgörülerden elde edilen akıllı yanıtlar alabilecek. 
 

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