SAS, Türkiye’den yapay zeka teknolojileri ihraç ediyor

Dünyanın geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen yapay zeka ekonomisi dönemi bankacılık, finans, e-ticaret, kamu, perakende gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket ve kurumların ihtiyaçlarını önemli ölçüde şekillendiriyor. Yapılan araştırmalar verinin ve yapay zeka destekli uygulamaların artık iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve gelecekte de her alanda etkisini ciddi bir oranda artıracağını ortaya koyuyor.

Yapay zeka alanında projeler geliştiren SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, “Kurulduğu günden bu yana tek odağı veri ve analitik olan bir şirket olarak, veriyi zekaya dönüştürme konusunda tam 47 yıldır biriktirdiğimiz ve 125 bine aşkın analitik projeden gelen tecrübemizle dünya genelinde pek çok şirket ve kamu kurumuna destek oluyoruz’’ diyor.

Rasim Eğri, Türkiye’deki çalışmalarını şöyle anlatıyor:

‘’Çeyrek asrı geride bırakarak 26 yıldır başarıyla devam eden Türkiye serüvenimizde hayata geçirdiğimiz projelerimizle üretmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünde değer yaratmak hedefiyle veri bilimci ihtiyacının karşılanması noktasında da insan kaynağını geliştirme vizyonumuz doğrultusunda çalışıyoruz. Türkiye’de özellikle son üç sene içerisinde mevcudu iki buçuk katına çıkan uzman kadromuz ve partnerler ekosistemimizce geliştirilen ileri analitik ve yapay zeka projelerimizi Orta Asya Bölgesine ihraç ediyoruz. Bölgeye bakıldığında Türkiye’de geliştirilen ve uygulanan çözümlerin benzerlerini Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde birçok projede güçlü partnerlerimizin desteğiyle sürdürüyoruz. Amacımız Türkiye'yi veri analitiği ve yapay zeka teknolojileri alanlarında pazara öncülük eden konuma getirmek.’’