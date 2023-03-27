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Şaşırtan açıklama: Musk'a göre Twitter'ın değeri

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın çalışanlara gönderdiği e-posta, ekim ayında 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya şirketine şu an için yaklaşık 20 milyar dolar bir değer biçtiğini ortaya koydu. Öte yandan sosyal medya devinin yazılım kodunun internete sızdırıldığı ortaya çıktı. 

27 Mart 2023 | 16:21
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Şaşırtan açıklama: Musk'a göre Twitter'ın değeri

Elon Musk Twitter'ı satın aldığından bu yana, sosyal medya devi değer kaybetmeye devam ediyor. Tesla, SpaceX gibi şirketlerin de sahibi Elon Musk, Twitter personeline gönderdiği e-postada, sosyal medya şirketinin çalışanlarına yaklaşık 20 milyar dolarlık bir değerlemeyle hisse senedi hibeleri teklif etti.

Twitter personeline e-posta aracığıyla gönderilen ayrı bir iç yazışmada ise şirket çalışanlarının alabileceği hisse seneklerinin, "üçüncü bir tarafın değerlemesine dayalı olarak her altı ayda bir satılabileceği" bildirildi. 

Euronews Türkçe'deki habere göre bu teklif, Musk'ın sosyal medya platformunu satın almak için ödediği 44 milyar doların yarısından fazlasının kendi gözünde değer kaybettiğini gösteriyor.

Twitter kodu internete sızdırıldı 

Öte yandan Twitter kodunun bir kısmının internete sızdırıldığı ortaya çıktı.

'İfade Özgürlüü Sevdalısı' adlı bir kullanıcının,, twitter kodunu, yazılım paylaşım platformu Github'da yayınlandığı bildirildi.

Durum Kaliforniya'daki bir mahkemeye sunulan belgeler yoluyla ortaya çıktı. Twitter'ın talebi üzerine kodun platformdan kaldırıldığı açıklandı.

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