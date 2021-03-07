Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan-2021 Tatbikatı sırasında bir rekora imza atıldığını duyurdu.

Bakanlığın twitter hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu.