SoftBank CEO'su insanlardan 10.000 kat daha akıllı yapay zeka için tarih verdi

SoftBank Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Masayoshi Son, cuma günü yaptığı açıklamada, yapay süper zeka içeren bir dünya vizyonunu ortaya koydu.

CNBC'nin haberine göre CEO ilk olarak, genel olarak insanlardan daha akıllı yapay genel zekadan bahsetti. Son, bu teknolojinin muhtemelen insanlardan bir ila 10 kat daha akıllı olacağını ve önümüzdeki üç ila beş yıl içinde, tahmin ettiğinden daha erken geleceğini söyledi.

Son, "Ancak yapay genel zeka insanlardan çok daha zeki değilse, o zaman yaşam biçimini değiştirmemize gerek yok" dedi.

Yapay süper zeka insandan 10 bin kat daha akıllı olacak

Yapay süper zeka (Artificial Super Intelligence-ASI) içeren bir dünya vizyonunu ortaya koyan Son, "Ancak ASI söz konusu olduğunda durum tamamen farklı. ASI ile büyük bir gelişme göreceksiniz." diye devam etti.

Son'a göre gelecekte insan beynindeki nöronlar gibi birbirleriyle etkileşime giren çeşitli ASI modellerinin herhangi bir insan dehasından 10.000 kat daha akıllı bir yapay zekaya yol açacak.

"İki yıl önce, yaşlanıyorum, hayatımın geri kalanı sınırlı, ama henüz hiçbir şey yapmadım ve çok ağladım" diyen Son, bugüne kadar önemli bir şey başaramadığını düşündüğünü belirtti.

SoftBank'ın "insanlığın evrimi" olan misyonunu şimdi bulduğunu, ayrıca hayattaki kendi amacını da keşfettiğini kaydeden Son, "SoftBank hangi amaçla kuruldu? Masa Son hangi amaçla doğdu? Kulağa garip gelebilir ama ben ASI'yi gerçekleştirmek için doğduğumu düşünüyorum. Bu konuda çok ciddiyim" dedi.

Toplantının ardından SoftBank hisseleri Japonya'da %3'ten fazla düşüşle kapandı.