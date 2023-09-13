ARA
Bist 100
8201,03
0,5%
Bist 100
Dolar/TL
26,9428
0,2113%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9198
0,0208%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0734
-0,1976%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1656,3
0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Son 25 yılın en büyük 'antitröst' davasının ilk duruşmasında neler yaşandı?

Son 25 yılın en büyük 'antitröst' davasının ilk duruşmasında neler yaşandı?

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı web tarayıcıları ve mobil cihazlarda varsayılan arama motoru konumunu korumak için yılda 10 milyar dolardan fazla para ödemekle suçladı.

13 Eylül 2023 | 09:55
0
Son 25 yılın en büyük 'antitröst' davasının ilk duruşmasında neler yaşandı?

ABD Adalet Bakanlığının tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle Google'a açtığı, son 25 yılın en büyük "antitröst" davasının duruşması bugün başladı.

Adalet Bakanlığı Avukatı Kenneth Dintzer, açılış konuşmasında, söz konusu davanın internetin geleceği ve Google'ın arama motorunun anlamlı bir rekabetle karşılaşıp karşılaşmayacağıyla ilgili olduğunu belirtti.

Google'ın, web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için yılda milyarlarca dolar harcayarak tekelini koruduğunu iddia eden Dintzer, "Google bu ayrıcalıklı pozisyonlar için yılda 10 milyar dolardan fazla para ödüyor." ifadesini kullandı.

Dintzer, Google'ın işlediği arama sayısı kadar veri topladığını, bu verilerin gelecekteki aramaları iyileştirmek ve rakipleri karşısında daha büyük bir avantaj sağlamak için kullanabileceğini aktardı.

Google, pazar gücünü rakiplerini yasa dışı olarak engellemek için kullandığı iddialarını reddetti

Google'ın avukatlarından John Schmidtlein ise Google'ın "en iyisi" olması nedeniyle şirketlerin tarayıcıları ve akıllı telefonları için varsayılan arama motoru olarak seçtiğini, bu durumun rekabet eksikliğinden kaynaklanmadığını söyledi.

Schmidtlein, günümüzde kullanıcıların her zamankinden daha fazla arama seçeneğine ve çevrim içi bilgiye erişme yollarına sahip olduğunu belirterek, tüketicilerin Google'ı "zorunda oldukları için değil, kendilerine değer kattığı için" kullandıklarını ifade etti.

Google'ın pazar gücünü rakiplerini yasa dışı olarak engellemek için kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Schmidtlein, kullanıcıların seçenekleri olduğunu ve geçiş yapmanın kolay olduğunu kaydetti.

Duruşmalar 10 hafta boyunca devam edecek

Dava kapsamında federal avukatlar ve eyalet başsavcıları, 10 hafta boyunca Google'ın, "arama motorunu çok sayıda cihazda varsayılan seçenek olarak kilitleyerek" pazarı kendi lehine çevirdiğini kanıtlamaya çalışacak.

Davaya bakan Washington Bölge Yargıcı Amit Mehta'nın gelecek yılın başına kadar herhangi bir hüküm vermesi beklenmiyor.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in üst düzey yöneticilerinin yanı sıra diğer teknoloji şirketlerinden yöneticilerin de ifade vermesi bekleniyor. İfade vermesi öngörülenler arasında Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai de bulunuyor.

Söz konusu davanın, ABD'de 1998'de Microsoft'a açılan davanın ardından son çeyrek yüzyılın en büyük "antitröst" davası olduğu kaydediliyor.

Google'a "antitröst" davası

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1656,3 0,14%
  • ALTIN ONS 1912,16 -0,07%
  • BIST 100 8201,03 0,5%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9428 0,2113%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9198 0,0208%
  • EURO/USD 1,0734 -0,1976%
  • INGILIZ STERLINI 1,24705 -0,18849%
  • JAPON YENI 147,347 0,184%
  • KANADA DOLARI 1,35562 0,02583%
  • RUS RUBLESI 95,965 1,118%
Günün En Çok Okunanları
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi
Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
Marmara Bölgesi'nde 100 firmaya dijital dönüşüm fırsatı
GERİ
İLERİ
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL