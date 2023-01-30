Sony Türkiye yetkilileri şirketin Türkiye faaliyetlerini durduracağına dair haberlerine açıklama getirdi.

Sony'den Habertürk'e verilen bilgiye göre, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir." denildi.

"HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK"

Açıklamada "Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.