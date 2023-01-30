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Sony, Türkiye'den çıkıyor mu? Şirketten açıklama

Son dönemde Japon elektronik devi Sony'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı konusundaki haberlere şirketten açıklama geldi. Habertürk'e açıklamalarda bulunan Sony Türkiye yetkilileri, "Kısmi bir optimizasyon var. Sony Türkiye'den tamamen çıkmıyor" dedi.

30 Ocak 2023 | 16:02
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Sony, Türkiye'den çıkıyor mu? Şirketten açıklama

Sony Türkiye yetkilileri şirketin Türkiye faaliyetlerini durduracağına dair haberlerine açıklama getirdi.  

Sony'den Habertürk'e verilen bilgiye göre, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir." denildi. 

"HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK"

Açıklamada "Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. 

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