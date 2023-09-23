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SpaceX, Türkçe bilen personel alacak: İşte aranan özellikler ve ödenecek maaş

Amerikalı milyarder Elon Musk’ın uydu internet hizmeti Starlink, Türkiye'de faaliyet göstermek için gün sayıyor. Şirket, saati 24 dolardan Türkçe bilen personel alımı için iş ilanları yayınlamaya başladı.

23 Eylül 2023 | 09:52
Son Güncellenme: 23 Eylül 2023 | 09:56
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SpaceX, Türkçe bilen personel alacak: İşte aranan özellikler ve ödenecek maaş

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın uydu internet hizmeti Starlink, Türkiye’den kullanıcıların erişimine açılmak için gün sayıyor.

Konu son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta Musk ile yaptığı görüşmede gündeme gelmişti. Erdoğan-Musk görüşmesinden sonra Starlink hizmetini sunan SpaceX şirketi, Türkiye’de operasyonlara başlamak için resmi talepte bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından gerekli izinlerin kısa sürede çıkması bekleniyor.

TÜRKÇE BİLEN PERSONEL ARIYOR

NTV'de yer alan habere göre Türkiye operasyonları için ilan açan şirket, müşteri destek sorumlusu arıyor. İlanda görev tanımı, "Müşterilere donanım veya yazılım sorunları için teknik destek sağlamak." olarak belirtildi.

En az lise diploması ve bir yıl deneyim aranan pozisyona başvurabilmek için ABD’de çalışma vizesine sahip olmak şart.

Açılan ilanda işe kabul edilenlere saatlik 22 dolardan 24,5 dolara maaş verileceği belirtildi.

SpaceX'in ilanında öne çıkan ve aranan özellikler:

-Lise diploması veya denklik belgesi
-Ön saflarda müşteri destek rolünde 1 yıldan fazla deneyim
-İyi derecede İngilizce ve Türkçe 
-Tatillerde çalışmaya müsait olmalı

-Aşağıdaki vardiyaların bir veya daha fazlasında günde 10-12 saat çalışmaya uygun olmalıdır:

1. vardiya: Alternatif Hafta İçi Programı (06:00 – 18:00)
Pazartesi - Perşembe / Pazartesi - Çarşamba

1. vardiya: Alternatif Hafta Sonu Programı (06:00 – 18:00)
Perşembe -Pazar / Cuma - Pazar

3. vardiya: Alternatif Hafta İçi Programı (18.00 – 06.00)
Pazartesi-Perşembe / Pazartesi-Çarşamba

3. vardiya: Alternatif Hafta Sonu Programı (18.00 – 06.00)
Perşembe -Pazar / Cuma-Pazar

STARLİNK UYDUSU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlıyor.

Temmuz 2023 itibarıyla uzayda 4 bin 519 Starlink uydusunun bulunduğu kaydedildi.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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