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TECNO, CAMON 19 serisi üyeleri ile MEGABOOK T1’i tanıttı

TECNO, gece çekimi uzmanı yeni akıllı telefonları CAMON 19 Neo, CAMON 19 ve CAMON 19 Pro’yu Decentraland’de düzenlenen Metaverse etkinliğinde tanıttı. Ödüllü tasarımıyla öne çıkan ve gece yapılan portre çekimleri için önerilen CAMON 19 Pro, 8999 TL, CAMON 19 Neo ise 6599 TL fiyat etiketiyle teknoloji marketlerinde satışa sunuldu.

30 Aralık 2022 | 16:20
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TECNO, CAMON 19 serisi üyeleri ile MEGABOOK T1’i tanıttı

TECNO, dünyada ilk defa RGBW sensörü ve G+P lens ile donatılan 64MP kamerasıyla gece portre çekimlerini kristal parlaklığında işleyebilen CAMON 19 Serisi’ni Türkiye’de görücüye çıkardı. 

CAMON 19 Serisi, gece yapılan portre çekimlerinde gösterdiği yüksek performansın yanında, diğer pek çok yeteneğiyle de yeni bir deneyim vaat ediyor.  TECNO, yeni ürünlerini tanıtırken son dönemin yükselen yıldızı metaverse üzerinden lansman gerçekleştirdi.

Decentraland’de oluşturulan TECNO Club’da yapılan etkinlikte davetliler Gece Uzmanı Sahnesi önünde TECNO CAMON 19 PRO ile portre fotoğraflarını çekip, TECNO NFT galerisindeki eserleri ve tanıtılan ürünleri inceleme olanağı buldular.
 

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