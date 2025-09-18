KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK burs ücreti ne kadar?

Günler ilerledikçe KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri için yapılan aramalar hız kesmiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) bu imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru takviminin bir an önce açıklanmasını bekliyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçtiğimiz yılların başvuru takvimi bu yıl için de bir gösterge niteliği taşıyor.
Önceki yıllarda burs başvurularının genellikle yurt sonuçlarından sonra, yani Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında başladığı biliniyor. Bu yıl da benzer şekilde başvuruların bu dönemde başlaması bekleniyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) veya Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı resmi duyuru ile başvuru takvimi netleşecektir. Öğrencilerin, herhangi bir hak kaybı yaşamamak için resmi kanalları yakından takip etmeleri önerilir.
KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ
Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların başlamasıyla birlikte, adayların e-Devlet sistemine giriş yaparak ilgili formu doldurmaları gerekecek.
Başvuru sırasında öğrencilerden, ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin detaylı bilgiler istenecek. Bu bilgiler, başvuru sahiplerinin beyanlarıyla kamu kurumlarından elde edilen verilerle çapraz kontrol edilerek değerlendirilecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler bu değerlendirme sonucunda belirlenecek. Başvurulara ilişkin tarih ve detayların Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Yükseköğretim öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Ön lisans ve lisans öğrencileri için belirlenen aylık burs miktarı 3000 TL olarak öne çıkıyor.
Belirlenen bu ücretler, 2025 yılı boyunca geçerliliğini koruyacak. Ancak, 2026 yılı için geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi ücretinin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Aralık ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Öğrenciler, 2026'da geçerli olacak yeni burs miktarı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamaları takip edecek.
KYK Burs Başvurularında Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Başvuru Kılavuzu
KYK burs/kredi başvurularını yapacak olan öğrencilerin, sorunsuz bir süreç geçirmesi için dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için, adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girmesi büyük önem taşıyor.
Başvuru Öncesi Bilgi Kontrolü
Başvuru sırasında en kritik noktalardan biri, e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinizin doğruluğu. Öğrencilerin, başvurular başlamadan önce e-Devlet'teki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri ve eğer bir hata varsa, üniversitelerinin öğrenci işleriyle görüşerek düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor.
Beyan Edilen Bilgiler ve Özel Durumlar
Doğruluk: Başvuru sırasında öğrencinin beyan ettiği tüm ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Bu nedenle, yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları doğrudan geçersiz sayılacaktır.
Özel Durum: Şehit veya gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, en az %40 engelli olanlar, sevgi evlerinden mezunlar ve milli sporcular gibi özel durumu olan öğrencilerin ekstra belge göndermesine gerek yoktur. Bu öğrencilerin bilgileri de bakanlık tarafından resmi kurumlar aracılığıyla kontrol edilecektir.
Başvuru Sürecinde Destek
Başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK hatları üzerinden yardım talep edebilirler.