KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçtiğimiz yılların başvuru takvimi bu yıl için de bir gösterge niteliği taşıyor.

Önceki yıllarda burs başvurularının genellikle yurt sonuçlarından sonra, yani Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında başladığı biliniyor. Bu yıl da benzer şekilde başvuruların bu dönemde başlaması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) veya Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı resmi duyuru ile başvuru takvimi netleşecektir. Öğrencilerin, herhangi bir hak kaybı yaşamamak için resmi kanalları yakından takip etmeleri önerilir.