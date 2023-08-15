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Teknoloji devi 3 milyon iPhone kullanıcısına ödeme yapacak

Apple, eski sürüm iPhone cihazları yavaşlattığı gerekçesiyle 500 milyon dolarlık tazminat davasını kaybetti. ABD mahkemesi, hak talep eden 3 milyon iPhone kullanıcısına kişi başı 65 dolar ödenmesine hükmetti.

15 Ağustos 2023 | 12:54
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Teknoloji devi 3 milyon iPhone kullanıcısına ödeme yapacak

Apple'ın eski iPhone cihazları yavaşlattığına dair tartışmalarla ilgili uzun süredir devam eden 500 milyon dolarlık davasında sona doğru gelindi.

Geçtiğimiz Cuma günü davanın yargıcı, yavaşlatmadan etkilenen iPhone sahiplerine ödemelerin başlaması için onay verdi.

Bu dava yoluyla, talepte bulunan her bir iPhone kullanıcısı yaklaşık 65 dolarlık bir ödeme alacak.

İKİ KULLANICI DAHA FAZLA MİKTAR TALEP ETTİ ANCAK MAHKEME REDDETTİ

Bu hafta, anlaşmaya itiraz eden iki iPhone sahibi, 9. ABD Temyiz Mahkemesi'nde anlaşmanın şartlarına ilişkin yaptıkları temyiz başvurusunu kaybederek anlaşmanın önündeki son engeli de kaldırmış oldu.

YAKLAŞIK 3 MİLYON TALEP OLDU

Davada iPhone müşterilerini temsil eden avukat Tyson Redenbarger, yaklaşık 3 milyon talep alındığını ve son tahmine göre talep başına yaklaşık 65 dolar tazminat ödeneceğini söyledi.

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahibi olan herkes hak talebinde bulunabiliyordu. Öte yandan tazminat için başvuru tarihinde son gün 6 Ekim 2020'ydi.

NE OLMUŞTU?

Davada Apple, dahili lityum-iyon piller eskidikçe iPhone performansını yavaşlatarak tarihteki en büyük tüketici dolandırıcılıklarından birini yapmakla suçlanıyordu.

O dönemde Apple kamuoyundan özür dilemek, indirimli pil değişimleri sunmak ve kullanıcılara bu özelliği etkinleştirip etkinleştirmeme seçeneği sunmak zorunda kalmıştı.

O zamandan bu yana şirket, pil sağlığının uzun vadede bozulmasını azaltmak için tasarlanmış yeni özellikleri de iOS'a ekledi.

Apple tarafından tüketicilere yapılacak minimum toplam ödeme 310 milyon dolar olup, bu da talepte bulunan her bir iPhone alıcısı için yaklaşık 65 dolara tekabül ediyor.

IPHONE 14 KULLANICILARI BATARYADAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bazı iPhone 14 kullanıcıları, cihazın bataryasıyla ilgili yaşadığı sorunlardan dolayı sosyal medyada şikayet paylaşımlarında bulunmuştu. Henüz 1 yılını tamamlamamış cihazların bazılarında pil sağlığının yüzde 87'ye kadar düşüş yaşandığı görülmüştü. (NTV)

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