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Teknoloji devinin başkanından yapay zeka yorumu

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketi SAP'in Yapay Zeka ve Teknoloji Başkanı Herzig, orta ve uzun vadede yapay zekanın iş ve toplumun tüm yönlerine derinlemesine entegre olup, yeniliği, verimliliği ve yeni iş modellerini yönlendireceğini söyledi.

11 Mart 2025 | 16:16
Teknoloji devinin başkanından yapay zeka yorumu

SAP Yönetim Kurulu Üyesi Philip Herzig, halihazırda küresel ticaretinin yüzde 87'sinde kullanılan SAP sistemlerine yapay zekayı nasıl entegre ettiklerini ve orta vadede yapay zekanın sektörler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Yapay zekanın iş süreçlerini otomatikleştirdiğini, karar alma süreçlerini iyileştirdiğini ve verimliliği artırarak sektörleri gerçekten dönüştürdüğünü dile getiren Herzig, üretim sektöründen örnek vererek yapay zeka destekli çözümlerin üretim süreçlerini optimize edebildiğini anlattı.

Herzig, finans sektöründe ise yapay zekanın dolandırıcılık tespiti ve risk yönetimini geliştirerek finansal işlemleri daha güvenli hale getirebileceğini söyledi.

Öte yandan yapay zekanın görevleri otomatikleştirerek işgücü görünümünü değiştirdiğine işaret eden Herzig, "Yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda yeni fırsatlar yaratıyor. Bu kapsamda bazı meslekler kaybolabilirken, insan yaratıcılığı, problem çözme ve duygusal zeka gerektiren yeni pozisyonlar ortaya çıkacak. Teknoloji ve finans gibi sektörlerin, yapay zeka çözümlerini operasyonlarına entegre etmeleriyle yapay zekayla ilgili pozisyonların artması bekleniyor." diye konuştu.

YAPAY ZEKA İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDA YÜZDE 85 ZAMAN TASARRUFU

Herzig, yapay zekanın halihazırda farklı alanlarda "sanal takım üyeleri" haline geldiğini, çok adımlı görevleri daha hızlı ve verimli şekilde çözebileceğini belirterek, "Orta ve uzun vadede, yapay zekanın iş ve toplumun tüm yönlerine derinlemesine entegre olduğu, yeniliği, verimliliği ve yeni iş modellerini yönlendirdiği bir geleceğin şekillendiğini görüyoruz. Bu gelecek, daha kişiselleştirilmiş akıllı hizmetler, gelişmiş insan-makine işbirliği, etik ve sorumlu yapay zeka kullanımına daha fazla odaklanmayla şekillenecek gibi görünüyor." dedi.

Yapay zekanın özellikle sürdürülebilirlik çözümlerinde önemli bir rol oynayabileceğinin altını çizen Herzig, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çözümlerimize yapay zeka entegre ederek, karbon ayak izini daha hızlı ve doğru bir şekilde, bireysel ürün seviyesine kadar hesaplayabiliriz ve sürdürülebilirlik raporları yazma süresinde yüzde 85 zaman tasarrufu sağlayabiliriz. Bu sadece bir başlangıç. Bu açıdan, şirketler sadece karmaşık ve zaman alıcı görevleri otomatikleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda riskleri azaltacak, veri odaklı stratejiler oluşturacak ve sürdürülebilirlik ölçütleriyle finansal performans arasındaki net korelasyonu da belirleyebilecektir."

‘YENİ ÇÖZÜMLERE YATIRIM YAPIYORUZ’

Herzig, SAP'nin de iş dünyasında yapay zekayı hızlandırmak için "Business Data Cloud" ürününü devreye aldığını ve bu tür çözümlere yatırım yaptıklarını dile getirerek, herkesin yapay zeka destekli çözümleri benimsemesini teşvik eden bir yenilik kültürü oluşturduklarını söyledi.

Yapay zekada sorumlu ve etik kullanımı sağlamak için ise kapsamlı etik yönergeler oluşturduklarını söyleyen Herzig, "En büyük önceliğimiz, yapay zeka sayesinde yeniliği harekete geçirmek ve müşterilerimize rekabet avantajı sağlamak." dedi.

Halihazırda küresel ticaretin yüzde 87'si SAP sistemleri üzerinde çalışırken, SAP piyasa değeri açısından Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Gelirleri bakımından ABD'li olmayan en büyük yazılım şirketi olan SAP, Almanya'nın da en büyük teknoloji firması olarak öne çıkıyor. AA

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