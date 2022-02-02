Tesla, Tam Kendi Kendine Sürüş yazılımına sahip 54 bin aracı geri çağrıyor…

Tesla, güvenlik düzenleyicilerinin söz konusu araçların tamamen durmak yerine dur işaretlerini geçmesine izin verdiğini tespit ettikten sonra, Tam Kendi Kendine Sürüş yazılımına sahip yaklaşık 54.000 ABD aracını geri çağırıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi Tesla’nın durmadan önce saatte 5,6 mil hızla çok yönlü bir kavşaktan geçmesine izin verdiğini söyledi.

NHTSA bunun bir kaza riskini artırabileceği belirtti. Belgelere göre Tesla, 27 Ocak itibariyle söz konusu özellikle ilgili herhangi bir çarpışma bildirmedi.

Geri çağırma, belgelere göre 2017-2022 Model 3, 2016-2022 Model S ve Model X ve 2020-2022 Model Y dahil olmak üzere 53.822 Tesla aracı kapsıyor.

NHTSA, Tesla’nın kablosuz bir güncelleme ile durumu düzeltebileceğini ve araçların servise girmesine gerek olmayacağını söyledi.