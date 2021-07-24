iPhone kullanıcıları bu sabah telefonlarında Test Alert Notification (Evde Kal Türkiye) uyarısıyla karşılaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve ‘Evde kal Turkiye’ mesajını içeren Test Alert Notification ne demek? İşte detaylar..

iPhone bu sabah kullanıcılarına Test Alert Notification uyarısı gönderdi. Alarm sesiyle beraber gelen acil durum uyarısıyla ‘Evde kal Turkiye’ mesajı iletildi. Sabah Test Alert Notification uyarısıyla güne başlayan binlerce iPhone kullanıcısı ise yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede sosyal medya platformu Twitter’da binlerce yorum yapılırken, gündemde birinci sıraya oturdu.

Bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında “Evde kal Turkiye” ifadeleriyle gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaştı.

TEST ALERT NATİFİCATİON NE DEMEK?

Peki Test Alert Notification ne demek? Test Alert Notification, test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

iPhone, milyonlarca kullancısına Test Alert Notification acil durum uyarısıyla Evde Kal Turkiye mesajını ileterek dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR?

Ayarlar > Bildirimler’e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.