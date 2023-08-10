Threads'a iki yeni özellik geliyor

Geçtiğimiz ay çıkış yapan ve ilk 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaşan Threads, son dönemlerde her ne kadar kullanıcıların aktiflik sayısında düşüş yaşasa da yapılan güncellemelerle kitleyi elde tutmaya çalışıyor.

Gelen güncellemeyle birlikte artık Threads üzerinde paylaşılan gönderileri Instagram üzerindeki kullanıcılara mesaj yoluyla iletilebilecek.

Öte yandan fotoğraflar ve videolar için özel alt metinleri ve yeni bir bahsetme düğmesinin eklendiği duyuruldu.

DOĞRUDAN INSTAGRAM DM'LERİNDE PAYLAŞIMI SAĞLIYOR

Instagram'da Gönder seçeneği, kullanıcıların Threads gönderilerini Gönder düğmesi aracılığıyla doğrudan Instagram DM'lerinde paylaşmalarına olanak tanıyor.

Ürün Müdürü Chris Cox'un yakın tarihli bir şirket toplantısında bu özelliğin Instagram uygulamasında olan kişilerin önemli Thread'leri görebilmesini sağlamak için hazırladığı belirtildi.

Bu stratejinin, yeni kurulan platformun bir haftadan kısa bir süre içinde 100 milyondan fazla kullanıcıyı bünyesine katmasının ardından düşen etkileşim raporlarıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

GÜNCELLEMELERİN ARDINDAN KATILIM ARTIŞI BEKLENİYOR

Ayrıca Zuckerberg'in bu düşüşü "normal" olarak nitelendirdiği ve Meta'nın Temmuz ayı başında faaliyete geçen platformu geliştirmeye devam etmesiyle katılımın artmasını beklediği bildirildi.

Bu arada, özel alt metin seçeneği, Threads kullanıcılarının yüklemeden önce fotoğraf ve videolar için alt metin eklemelerine (veya otomatik olarak oluşturulan mevcut alt metni düzenlemelerine) olanak tanıyan bir erişilebilirlik özelliğidir.

Yeni bahsetme düğmesi, Threads gönderilerinizde profilleri etiketlemeyi kolaylaştırıyor.

DİĞER PLATFORMLARDA THREADS PROFİL LİNKİ EKLENEBİLECEK

Instagram başkanı Adam Mosseri bugün yaptığı açıklamada "Artık kimliğinizi doğrulamak için desteklenen platformlara Threads profil bağlantınızı ekleyebilirsiniz" dedi.

Ayrıca şirket, yakın zamanda Threads'in bir web sürümünün yolda olduğunu ve ilk kez massaüstü kullanımına uygun bir arama işlevi sunacağını duyurmuştu.

Duyuru sonrası yapılan diğer güncellemeler arasında kronolojik bir ana sayfa akışı, takip edilenler listenizi sıralama ve beğenilen gönderileri görüntüleme özelliği yer alıyor. (NTV)