Threads, bugün Türkiye'de kapatılıyor: Mevcut profiller ne olacak?

Rekabet Kurulu, META Platforms, Inc. (META) hakkında Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesiyle başlattığı soruşturmada geçici tedbir kararı almıştı.

Kurulun açıklamasında, META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini onay almadan birleştirmesinin, soruşturma tamamlanana kadar telafi edilmesi güç zararlara yol açabileceği belirtilmişti. META'nın pazarda uzun süredir faaliyet göstermesi ve kapsamlı veri birikimine sahip olması, rekabetin zorlaştığını ve META'nın pazar gücünü artırdığını vurgulanmıştı.

META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli oluşturduğu önceden tespit edilmişti..

THREADS PROFİLLERİ NE OLACAK?

META'dan konuyla ilgili 15 Nisan'da yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı aldı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Türkiye'de Threads'i kullananların, profillerini silmeden dondurabileceği ya da profillerini tamamen silebileceği belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek."